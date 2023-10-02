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الشرقاوى للنسيج تستهدف مضاعفة صادراتها العام المقبل

10/2/2023 2:11:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستهدف شركة الشرقاوى للنسيج الحديث، التابعة لشبل للمنسوجات، الوصول بصادرات الشركة إلى 3 ملايين دولار بنهاية العام المقبل مقابل 1.5 مليون دولار عام 2022.

قال أحمد شبل شرقاوى، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقاوى للنسيج الحديث، إنَّ الشركة استحوذت على شركة جاكاردينا للنسيج والوبريات عام 2014، فى إطار الخطة التوسعية وزيادة الطاقة الإنتاجية لدعم عملية التصدير.

أضاف شرقاوى لـ((البورصة))، أن قيمة الصفقة بلغت 70 مليون جنيه، وضخت الشركة مؤخراً استثمارات بقيمة 20 مليون جنيه لتطوير المصنع وشراء معدات جديدة للصباغة.

نوه إلى أن الشركة تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية مع قرب تشغيل مصنع جاكاردينا إلى مليونى طن سنوياً بدلا من 990 ألف طن حالياً مما يزيد صادراتها إلى الضعف بنهاية 2024.

أوضح أن الشركة تصدر 90% من الإنتاج إلى أكثر من 10 دول منها إيطاليا، اليونان، كندا، كرواتيا، المغرب، الجزائر، تونس، السعودية، الكويت.

وتتطلع الشركة إلى فتح أسواق جديدة فى دول إفريقيا خاصة فى كينيا رغم المنافسة الشرسة مع تركيا والهند والصينفى الأسواق الأفريقية.

وتأسست شركة شبل للمنسوجات عام 1975، والشرقاوى للنسيج الحديث عام 1984 بهدف تصدير المناشف، تحت العلامة التجارية مناشف ((شبلتكس))، فى السوق منذ عام 1980.

وتتخصص الشركة فى إنتاح جميع المناشف أبرزها مناشف تيرى، مناشف الحمام، مناشف المطبخ، مناشف الشاطئ، المناشف المسطحة، أرواب الحمام، مناشف هامان ومناشف الفنادق.

كتبت – مريم الرميحي:

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