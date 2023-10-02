الشرقاوى للنسيج تستهدف مضاعفة صادراتها العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة الشرقاوى للنسيج الحديث، التابعة لشبل للمنسوجات، الوصول بصادرات الشركة إلى 3 ملايين دولار بنهاية العام المقبل مقابل 1.5 مليون دولار عام 2022.
قال أحمد شبل شرقاوى، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقاوى للنسيج الحديث، إنَّ الشركة استحوذت على شركة جاكاردينا للنسيج والوبريات عام 2014، فى إطار الخطة التوسعية وزيادة الطاقة الإنتاجية لدعم عملية التصدير.
أضاف شرقاوى لـ((البورصة))، أن قيمة الصفقة بلغت 70 مليون جنيه، وضخت الشركة مؤخراً استثمارات بقيمة 20 مليون جنيه لتطوير المصنع وشراء معدات جديدة للصباغة.
نوه إلى أن الشركة تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية مع قرب تشغيل مصنع جاكاردينا إلى مليونى طن سنوياً بدلا من 990 ألف طن حالياً مما يزيد صادراتها إلى الضعف بنهاية 2024.
أوضح أن الشركة تصدر 90% من الإنتاج إلى أكثر من 10 دول منها إيطاليا، اليونان، كندا، كرواتيا، المغرب، الجزائر، تونس، السعودية، الكويت.
وتتطلع الشركة إلى فتح أسواق جديدة فى دول إفريقيا خاصة فى كينيا رغم المنافسة الشرسة مع تركيا والهند والصينفى الأسواق الأفريقية.
وتأسست شركة شبل للمنسوجات عام 1975، والشرقاوى للنسيج الحديث عام 1984 بهدف تصدير المناشف، تحت العلامة التجارية مناشف ((شبلتكس))، فى السوق منذ عام 1980.
وتتخصص الشركة فى إنتاح جميع المناشف أبرزها مناشف تيرى، مناشف الحمام، مناشف المطبخ، مناشف الشاطئ، المناشف المسطحة، أرواب الحمام، مناشف هامان ومناشف الفنادق.
كتبت – مريم الرميحي:
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