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20 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين روسيا وأمريكا اللاتينية

10/2/2023 2:11:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن نائب رئيس مجلس“الدوما” الروسي، ألكسندر جوكوف، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول أمريكا اللاتينية بنحو الربع ليصل إلى 20 مليار دولار.

وقال جوكوف – في تصريحات على هامش المؤتمر البرلماني بين روسيا وأمريكا اللاتينية، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الأحد- إن روسيا ودول أمريكا اللاتينية لديها إمكانات كبيرة للتعاون الاقتصادي، الذي لا يتوقف عن التقدم، مشددا على أن التعاون بين الجانبين مبني على مبادئ المنفعة المتبادلة والمساواة.

وأشار إلى أن العالم يعيش تحولا سياسيا وماليا، إذ تتراجع حصة الدولار واليورو في احتياطيات العديد من الدول، بما في ذلك روسيا ودول أمريكا اللاتينية، مضيفا أن المؤتمر البرلماني سيبحث قضايا متعلقة بالتغيرات في الخدمات اللوجستية في العام.

يذكر أن المؤتمر البرلماني بين روسيا وأمريكا اللاتينية الأول انطلق بمبادرة من مجلس“الدوما” في موسكو، أول أمس الجمعة، ويختتم فعالياته غدًا الإثنين.

أ. ش. أ

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