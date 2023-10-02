سمير صبري: مبادلة العملة بين مصر والإمارات تخفف الضغط على الدولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > أكد سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أهمية توقيع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه والدرهم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تخفف الضغط على الدولار بشكل كبير.

وأضاف صبري – اليوم – أن متانة العلاقات بين مصر والإمارات ساهمت في التوصل للخطوة، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 5 مليارات دولار، بواقع ملياري دولار حجم الصادرات المصرية، مقابل 3 مليارات دولار واردات.

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن هذه الخطوة تعطي رسالة إيجابية للدول التي تتعامل مع مصر تجاريا، لافتا إلى أن أمورا كثيرة قد يستفيد بها المستثمر الإماراتي من الجنيه المصري، لاسيما أن شهيته مفتوحة للاستثمار في مصر سواء عقاريا أو سياحيا.

كان البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي، قد وقعا يوم الخميس الماضي اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.