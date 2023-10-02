العربى الأفريقى الدولى يطرح شهادة ادخار ثلاثية بعائد تراكمى 65% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
أعلن البنك العربى الأفريقى الدولى طرح شهادة ادخارية جديدة“ثلاثية مدفوعة آخر المدة” بعائد 65%.
وأوضح البنك، أن الشهادة مدتها 3 سنوات بمعدل عائد فعلى 18.17%.
وطرح البنك فى يوليو الماضى، شهادة ادخار بالجنيه المصرى لمدة 3 سنوات بعائد 40% من قيمة الشهادة مدفوع مقدما، بحد أدنى 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه وبدون حد أقصى.
ولا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الربط.
كما طرح بنكا الأهلى المصرى ومصر شهادتى ادخار بالدولار الأمريكى لمدة 3 سنوات، بعائد سنوى 9% يصرف مقدما بما يعادله بالجنيه المصرى عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالى مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة فى تاريخ الاستحقاق بالدولار، وعائد سنوى 7% ويصرف ربع سنويا بالدولار.
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