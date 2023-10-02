العربى الأفريقى الدولى يطرح شهادة ادخار ثلاثية بعائد تراكمى 65% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > أعلن البنك العربى الأفريقى الدولى طرح شهادة ادخارية جديدة“ثلاثية مدفوعة آخر المدة” بعائد 65%.

وأوضح البنك، أن الشهادة مدتها 3 سنوات بمعدل عائد فعلى 18.17%.

وطرح البنك فى يوليو الماضى، شهادة ادخار بالجنيه المصرى لمدة 3 سنوات بعائد 40% من قيمة الشهادة مدفوع مقدما، بحد أدنى 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه وبدون حد أقصى.

ولا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الربط.

كما طرح بنكا الأهلى المصرى ومصر شهادتى ادخار بالدولار الأمريكى لمدة 3 سنوات، بعائد سنوى 9% يصرف مقدما بما يعادله بالجنيه المصرى عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالى مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة فى تاريخ الاستحقاق بالدولار، وعائد سنوى 7%؜ ويصرف ربع سنويا بالدولار.