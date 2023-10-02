24 شركة يابانية تبحث فرص الاستثمار باقتصادية قناة السويس

MENAFN - Al-Borsa News) زار وفد يضم 24 شركة يابانية عاملة فى مجال الطاقة المتجددة والوقود الأخضر وصناعات متنوعة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث فرص الاستثمار.

وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه يتطلع للتعاون مع الشركات اليابانية فى قطاع الوقود الأخضر والصناعات المغذية له.

وقدم جمال الدين عرضًا عن مجهودات المنطقة الاقتصادية فى ملف الوقود الأخضر، مشيرًا إلى العمل على تفعيل مذكرات التفاهم بين المنطقة وتحالفات الشركات العالمية.

ولفت رئيس المنطقة إلى الصناعات المكملة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التى تعمل المنطقة على إنشائها، كمحطة تحلية المياه بالسخنة، وممر الخدمات الرابط بين الأراضى المخصصة للهيدروجين الأخضر وميناء السخنة، وتنفيذ رصيف الصب السائل بميناء السخنة بجانب جاهزية المنطقة ببنية تحتية متكاملة والقرب من مصادر الطاقة المتجددة

وعُقد لقاء ضم ممثلين عن مجلس الأعمال المصرى اليابانى، والمنظمة اليابانية لتطوير الطاقة الجديدة والتكنولوجيا الصناعية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولى JICA، بالإضافة إلى حضور لافت من الشركات التى وقعت مع المنطقة الاقتصادية اتفاقيات إطارية أو مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات للوقود الأخضر داخل المنطقة.

وقال كازويا ناكاجو، نائب الرئيس التنفيذى لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية جيترو JETRO، إن مصر تمتلك جميع مقومات تعزيز التحول الأخضر بما لديها من مصادر طاقة متجددة من طاقتى الشمس والرياح، والبنية التحتية التى تؤهلها لتكون مركزًا لإمدادات الطاقة المتجددة فى شمال إفريقيا.

أوضح أن ما تم تخطيطه لمشاريع الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف جعلها قاعدة تصدير مستقبلية لهذا المنتج الحيوي.

أشار إلى حرص“جيترو” الدائم على تعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمؤسسة مصرية تعمل على دعم الاستثمار فى القطاعات المختلفة، لا سيما قطاع الوقود الأخضر.

وجاء اللقاء فى إطار بحث التعاون المشترك بين منظمة الجيترو والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسبل تعزيز الاستثمار فى القطاعات الصناعية المستهدف توطينها داخل موانئ ومناطق الهيئة واستقطاب استثمارات يابانية إليها، بالإضافة إلى مباحثات عن التعاون فى مشروعات الطاقة الخضراء بين الجانبين، ودعم المشروعات الصغيرة والناشئة.

وخلال اللقاء قدم ممثلو شركات طاقة عربية، وحلوباليك أفريكا، وميديترانيان إنرجى بارتنرز، وسكاتك، وميرسك، وبريتيش بتروليوم، وفورتيسكيو، وزيرو ويست، وأكوا باور، وتحالف توتال إرين وإنارة جروب، وشركة أوكيور إنرجى الهندية، عروضًا تقديمية عن مشروعاتهم المزمع إنشاؤها داخل المنطقة من حجم استثمار، وطاقة إنتاجية، وفرص عمل، وبعض التفاصيل الفنية الأخرى.