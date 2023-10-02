24 شركة يابانية تبحث فرص الاستثمار باقتصادية قناة السويس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
زار وفد يضم 24 شركة يابانية عاملة فى مجال الطاقة المتجددة والوقود الأخضر وصناعات متنوعة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث فرص الاستثمار.
وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه يتطلع للتعاون مع الشركات اليابانية فى قطاع الوقود الأخضر والصناعات المغذية له.
وقدم جمال الدين عرضًا عن مجهودات المنطقة الاقتصادية فى ملف الوقود الأخضر، مشيرًا إلى العمل على تفعيل مذكرات التفاهم بين المنطقة وتحالفات الشركات العالمية.
ولفت رئيس المنطقة إلى الصناعات المكملة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التى تعمل المنطقة على إنشائها، كمحطة تحلية المياه بالسخنة، وممر الخدمات الرابط بين الأراضى المخصصة للهيدروجين الأخضر وميناء السخنة، وتنفيذ رصيف الصب السائل بميناء السخنة بجانب جاهزية المنطقة ببنية تحتية متكاملة والقرب من مصادر الطاقة المتجددة
وعُقد لقاء ضم ممثلين عن مجلس الأعمال المصرى اليابانى، والمنظمة اليابانية لتطوير الطاقة الجديدة والتكنولوجيا الصناعية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولى JICA، بالإضافة إلى حضور لافت من الشركات التى وقعت مع المنطقة الاقتصادية اتفاقيات إطارية أو مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات للوقود الأخضر داخل المنطقة.
وقال كازويا ناكاجو، نائب الرئيس التنفيذى لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية جيترو JETRO، إن مصر تمتلك جميع مقومات تعزيز التحول الأخضر بما لديها من مصادر طاقة متجددة من طاقتى الشمس والرياح، والبنية التحتية التى تؤهلها لتكون مركزًا لإمدادات الطاقة المتجددة فى شمال إفريقيا.
أوضح أن ما تم تخطيطه لمشاريع الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف جعلها قاعدة تصدير مستقبلية لهذا المنتج الحيوي.
أشار إلى حرص“جيترو” الدائم على تعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمؤسسة مصرية تعمل على دعم الاستثمار فى القطاعات المختلفة، لا سيما قطاع الوقود الأخضر.
وجاء اللقاء فى إطار بحث التعاون المشترك بين منظمة الجيترو والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسبل تعزيز الاستثمار فى القطاعات الصناعية المستهدف توطينها داخل موانئ ومناطق الهيئة واستقطاب استثمارات يابانية إليها، بالإضافة إلى مباحثات عن التعاون فى مشروعات الطاقة الخضراء بين الجانبين، ودعم المشروعات الصغيرة والناشئة.
وخلال اللقاء قدم ممثلو شركات طاقة عربية، وحلوباليك أفريكا، وميديترانيان إنرجى بارتنرز، وسكاتك، وميرسك، وبريتيش بتروليوم، وفورتيسكيو، وزيرو ويست، وأكوا باور، وتحالف توتال إرين وإنارة جروب، وشركة أوكيور إنرجى الهندية، عروضًا تقديمية عن مشروعاتهم المزمع إنشاؤها داخل المنطقة من حجم استثمار، وطاقة إنتاجية، وفرص عمل، وبعض التفاصيل الفنية الأخرى.
MENAFN02102023000202011048ID1107172564
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.