تنظيم 52 رحلة بالون طائر تقل 950 سائحا في الأقصر

MENAFN - Al-Borsa News) حلق 52 بالونا طائرا تقل 950 سائحا من مختلف الجنسيات بسماء محافظة الأقصر، اليوم الأحد.

وقال ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود، إن رحلات البالون من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية في عاصمة السياحة العالمية، لافتا إلى أن مستقلي البالون يستمتعون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من أعلى سماء البر الغربي .

وأكد عبود أنه يتم إجراء فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالون والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى.

وأوضح أن المحافظة اتخذت إجراءات السلامة الكاملة، كما أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات الأمنية، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل، التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها سلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.