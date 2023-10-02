وزير الإسكان: إنفاق 1.3 تريليون جنيه على المجتمعات العمرانية في 9 سنوات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال عاصم الجزار وزير الإسكان، إن الدولة المصرية وضعت بعد عام 2014 سياسات متزامنة للعمران الجديد وخلق مراكز تنمية عمرانية جديدة لاستيعاب السكان واستيعاب الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف،“النمو العمراني هنا هو نمو اقتصادي، بالاضافة إلى مدن الجيل الرابع ورفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة، والبالغ عددها 23′′، موضحا أنه وفي نفس الوقت كان هناك إطار لعمل تطوير ورفع كفاءة البنية العمرانية، ووضع ضوابط للتحكم والنمو العمراني غير المخطط للعمران القائم.

كما أوضح أنه تم إنشاء 24 مدينة جديدة تستوعب 32 مليون نسمة، موزعين توزيعا جغرافيا متكافئ على نطاقات الجمهورية المختلفة، سواء في الوجه القبلي وإقليم القاهرة وإقليم السويس وقناة السويس وسيناء والوجه البحري، بالإضافة إلى 14 مدينة مخطط البدء في تنفيذها.

وأضاف وزير الإسكان“نحن نفكر لعقود وأجيال قادمة، وإجمالي ما تم إنفاقه على المجتمعات العمرانية الجديدة هو 1.3 تريليون جنيه خلال 9 سنوات، فيما بلغ ما تم إنفاقه على المدن الجديدة خلال الـ36 سنة الماضية هو 64 مليار جنيه، وهذا المعدل بعد 2014 قفز إلى 144 مليار جنيه سنويا لمؤسسات الدولة المختلفة في هذا المجال”.

وبالنسبة لخريطة التنمية العمرانية مصر 2052، قال وزير الإسكان“تم في 2014 تشغيل 7%، وحاليا نشغل 13.7% من مسطح الجمهورية، وهذا بالإضافة إلى المشروعات الجديدة التي بدأنا في مراحلها الأولي، ومن المتوقع أن نتجاوز الـ14% بحلول 2050′′، مبينا أن نسبة الحضر ارتفعت مرة أخري من 42 إلى 48.5%، مما يعد مؤشرا جيدا لمستوي جودة الحياة الاقتصاد.

ولفت إلى أن دول العالم تدعو إلى زيادة نسبة التحضر.. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن مشروع“حياة كريمة” سيكون له التأثير الكبير في زيادة نسبة التحضر.