احتفالية مؤسسة العطية بكوكبة جديدة من الفائزين بجوائز الطاقة لهذا العام في أكتوبر الحالي

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) تحتفل مؤسسة العطية بتكريم الفائزين بجائزة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة، وذلك مساء الأربعاء الموافق 11 أكتوبر في فندق شيراتون الدوحة. وسيرعى حفل تقديم جائزة العطية للعام الحالي شركتي إكسون موبيل وشركة نفط الشمال.
وتعتبر جائزة العطية واحدةً من أبرز وارفع الجوائز العالمية في قطاع الطاقة والتي ستسلم للفائزين تقديراً لمُنجزاتهم العُمرية. ويحضر الإحتفالية كوكبة من الضيوف المرموقين من أصحاب الرؤى والقادة السابقين والحاليين لقطاع الطاقة، ونخبة من الأوساط الأكاديمية، والحكومية، والدبلوماسية.
وتشمل جائزة العطية على الفئات التالية: صناعة الطاقة في دولة قطر، الغاز الطبيعي، وتعليم قادة المستقبل في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة، وسياسات الطاقة والدبلوماسية الدولية، وصحافة الطاقة.
وتضم قائمة الفائزين السابقين بهذه الجائزة نخبة من الشخصيات المرموقة، مثل السيد ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الامريكي الأسبق، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل سابقاً؛ والسير مارك مودي - ستيوارت، الرئيس السابق لشركة شل؛ ومعالي علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السابق في المملكة العربية السعودية، والسيد كريستوف دي مارجيري، الرئيس التنفيذي السابق لشركة توتال، والسيد فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية الطاقة.
هذا، وتضم المؤسسة في عضويتها نخبة من أكبر الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وتشمل: قطر للطاقة، وشركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة قطر للوقود (وقود)، وبنك قطر الوطني، قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، وشركة دولفين للطاقة، وشركة شل، والخطوط الجوية القطرية، وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، وشركة كونوكو فيليبس، وشركة ماروبيني، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، وشركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم)، وشركة هليكوبتر الخليج، وقطر كوول، وشركة إكسلريت إنيرجي، وجي تي ايه القابضة.
بالإمكان الاطلاع على جوائز العطية، من خلال زيارة موقع مؤسسة العطية على الانترنت أو متابعتها على تويتر TwitterAlAttiyahFndn
إعداد: مؤسسة العطية.
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