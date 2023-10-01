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المؤشر نيكاي الياباني يفتح مرتفعا 0.77 بالمئة والمؤشر توبكس الأوسع نطاقا يزداد 0.65 بالمئة

10/1/2023 9:26:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الفتح اليوم الاثنين.

وصعد نيكاي 0.77 بالمئة إلى 32101.97 نقطة، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.65 بالمئة إلى 2338.51 نقطة.

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