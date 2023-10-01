المؤشر نيكاي الياباني يفتح مرتفعا 0.77 بالمئة والمؤشر توبكس الأوسع نطاقا يزداد 0.65 بالمئة

المؤشر نيكاي الياباني يفتح مرتفعا 0.77 بالمئة والمؤشر توبكس الأوسع نطاقا يزداد 0.65 بالمئة
التاريخ
10/1/2023 9:26:17 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الفتح اليوم الاثنين.
وصعد نيكاي 0.77 بالمئة إلى 32101.97 نقطة، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.65 بالمئة إلى 2338.51 نقطة.
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