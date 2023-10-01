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تحصن فيه جنود أوكرانيون.. سلاح المدفعية الروسي يعلن تدمير خندق أوكراني ضخم وعدة معاقل في غرب سيفيرسك

10/1/2023 7:29:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استهدف سلاح المدفعية الروسي بضربات دقيقة خندقا أوكرانيا وعدة معاقل للقوات في غرب سيفيرسك.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية على قناتها الرسمية في "تلجرام"، مشاهد تظهر استهداف القوات الروسية للخنادق التي حاول الجنود الأوكرانيون التحصن داخلها، وفقا لوكالة سبوتنيك للأنباء.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن سلاح المدفعية الروسي التابع لمجموعة "الجنوب" دمر بضربات دقيقة أفرادا ومعاقل القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من سيفيرسك.

ونوّهت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "القوات العاملة على الأرض تستطلع الأهداف وتقوم بتصحيح الرمايات، من خلال الاستعانة بمشغلي الطائرات المسيرة".


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