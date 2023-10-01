تحصن فيه جنود أوكرانيون.. سلاح المدفعية الروسي يعلن تدمير خندق أوكراني ضخم وعدة معاقل في غرب سيفيرسك

(MENAFN
- Al-Bayan)
استهدف سلاح المدفعية الروسي بضربات دقيقة خندقا أوكرانيا وعدة معاقل للقوات في غرب سيفيرسك.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية على قناتها الرسمية في "تلجرام"، مشاهد تظهر استهداف القوات الروسية للخنادق التي حاول الجنود الأوكرانيون التحصن داخلها، وفقا لوكالة سبوتنيك للأنباء.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن سلاح المدفعية الروسي التابع لمجموعة "الجنوب" دمر بضربات دقيقة أفرادا ومعاقل القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من سيفيرسك.
ونوّهت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "القوات العاملة على الأرض تستطلع الأهداف وتقوم بتصحيح الرمايات، من خلال الاستعانة بمشغلي الطائرات المسيرة".
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