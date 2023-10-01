مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يحث واشنطن على إعادة النظر في إسقاط المساعدات الأوكرانية

دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي المشرعين الأمريكيين اليوم الأحد إلى إعادة النظر في قرارهم بحذف الدعم المالي لأوكرانيا من مشروع قانون الميزانية المؤقت الذي أقره الكونغرس لوقف إغلاق الحكومة الفيدرالية.

تمت الموافقة على التشريع أمس السبت لاستمرار عمل الحكومة الفيدرالية حتى 17 نوفمبر ، وأسقط البنود المتعلقة بتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا، وهي أولوية للبيت الأبيض يعارضها عدد متزايد من المشرعين الجمهوريين.

في حديثه في كييف بعد اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن المسؤولين الأوروبيين فوجئوا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة في واشنطن وتعهدوا بأن الكتلة المكونة من 27 دولة ستواصل مساعدة أوكرانيا.

قال بوريل: "آمل ألا يكون هذا قرارا نهائيا وأن تستمر أوكرانيا في الحصول على دعم الولايات المتحدة".

وأضاف الدبلوماسي الأسباني "نحن نواجه تهديدا وجوديا. الأوكرانيون يقاتلون بكل شجاعتهم وقدراتهم، وإذا أردنا لهم النجاح، فعليك أن تزودهم بأسلحة أفضل وأسرع".

شدد المسؤولون الأوكرانيون على أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيستمر على الرغم من التشريعات المؤقتة.

وقال أندريه ييرماك، رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، إن علاقة أمريكا بأوكرانيا لم تتغير، وإن المسؤولين الأوكرانيين يجتمعون بانتظام مع ممثلين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وكتب على تيليغرام: "جميع شركاء أوكرانيا الرئيسيين عازمون على دعم بلادنا حتى انتصارها في هذه الحرب".

مع ذلك، فإن حذف المساعدات الأوكرانية الإضافية من الحزمة أثار المخاوف في كييف، التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات المالية الغربية والمعدات العسكرية في حربها.

قبل أكثر من أسبوع بقليل، التقى المشرعون في مبنى الكابيتول مع زيلينسكي، الذي سعى إلى طمأنتهم بأن جيشه ينتصر في الحرب، لكنه شدد على أن المساعدات الإضافية ستكون حاسمة لمواصلة القتال.

غير أن التصويت الأخير في مجلس النواب أشار إلى زيادة النزعة الانعزالية الأمريكية والمقاومة المتزايدة لتقديم المزيد من المساعدات مع استمرار الحرب، التي دخلت الآن شهرها العشرين.

وقال عضو البرلمان الأوكراني أوليكسي غونشارينكو، في كتابته على تيليغرام اليوم الأحد إن كييف بحاجة إلى اعتماد إجراءات جديدة لتلقي الدعم المستمر من المسؤولين الأمريكيين وعامة الناس. وقال غونشارينكو إنه بدونها، لن يكون لدى الأوكرانيين "أي فرصة عمليا" للدفاع عن أنفسهم.

وقدم قائمة من المقترحات التي تضمنت نشر مندوبين أوكرانيين بشكل دائم في واشنطن.

وكتب غونشارينكو "نحن بحاجة إلى التحدث بلغة المال مع الولايات المتحدة: كيف ستستفيد الولايات المتحدة من انتصار أوكرانيا؟ ما الذي ستحصل عليه الولايات المتحدة؟ ما الذي سيحصل عليه دافعو الضرائب الأمريكيون؟. نحن بحاجة إلى تغيير الاستراتيجية. نحن بحاجة إلى التصرف بشكل مختلف. دعونا نصلح هذا الوضع. لا يمكننا أن نخسر".