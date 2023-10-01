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رئيس الدولة يؤكد تضامن الإمارات مع تركيا وشعبها إثر الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة أنقرة

10/1/2023 7:29:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اتصالاً هاتفياً، مع فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، أكد خلاله تضامن دولة الإمارات مع تركيا وشعبها الصديق إثر الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة أنقرة وأسفر عن إصابة عناصر أمن معرباً عن تمنياته الشفاء العاجل للمصابين.

كما شدد سموه، على رفض دولة الإمارات واستنكارها كل أشكال العنف والإرهاب، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الدولية لمجابهة الإرهاب بجميع صوره والذي يستهدف زعزعة استقرار الدول وأمن شعوبها.
وعبر سموه، عن صادق تمنياته لتركيا وشعبها بدوام الأمن والاستقرار والسلامة من كل مكروه.

من جانبه شكر فخامة الرئيس التركي، صاحب السمو رئيس الدولة، مقدراً ما أبداه من مشاعر صادقة تجاه تركيا وشعبها؛ وأكد متانة العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما، متمنياً لدولة الإمارات دوام الأمن والاستقرار.

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