الجيش التركي يكثف ضرباته الجوية ويدمر 20 هدفاً لحزب العمال الكردستاني بشمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الأحد، تنفيذ ضربات جوية في شمال العراق، أسفرت عن تدمير 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني.

وأوضح البيان الصادر عن وزارة الدفاع أن الجيش التركي كثف ضرباته الجوية على قواعد حزب العمال الكردستاني في جرة وهاكورك ومتينا وقنديل بشمال العراق.

وكانت العاصمة التركية أنقرة، قد شهدت صباح الأحد، هجوما إرهابيا، استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وتبنى حزب العمال الكردستاني الهجوم الانتحاري.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العملية التي جرت الأحد في العاصمة أنقرة تمثل "الأنفاس الأخيرة للإرهاب".

وجاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، الأحد، خلال مشاركته في افتتاح العام التشريعي الثاني للدورة الـ28 للبرلمان التركي.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "العملية التي جرت صباح اليوم، وتم خلالها تحييد قاتلين اثنين نتيجة لتدخل قواتنا الأمنية في الوقت المناسب، تمثل الأنفاس الأخيرة للإرهاب"

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