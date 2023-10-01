197 منشأة بقطاع البن والكافيهات في عجمان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ورشة عمل بعنوان ((حضر قهوتك المختصة)) بمناسبة يوم القهوة العالمي الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام.

وشارك بها مجموعة من محبي القهوة من الموظفين في الدائرة، ضمن أجواء مفعمة بالمرح والتسلية للجميع، من أجل تعزيز بيئة العمل السعيدة والإيجابية، كما أظهر تقرير عن حركة قطاع البن والكافيهات بأنشطته المختلفة في الإمارة، أن العدد الإجمالي للمنشآت العاملة في القطاع قد بلغ 197 منشأة.

وأظهر تقرير عن حركة قطاع البن والكافيهات أن العدد الإجمالي يشمل 27 منشأة منتسبة لبرنامج تعزيز والذي حقق نسبة نمو 35 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما بلغ عدد مشاريع البن والقهوة المنتسبة لبرنامج ريادة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في المنازل 6 رخص، وبنمو 100 % عن العام الماضي.