مطار الشارقة جاهز للتعامل مع شحنات الخيول

استكمل مركز الشحن الجوي في مطار الشارقة استعداداته للتعامل مع شحنات الخيول. وتأتي هذه الخطوة، تلبيةً للمتطلبات الخاصة لمناولة هذا النوع من الشحنات، وتوفير كافة الاحتياجات لتسهيل إجراءات السائسين المرافقين لها، وذلك بالتزامن مع بداية موسم مهرجانات وسباقات الخيل والفروسية المحلية والعالمية، سواء لشحنات الخيول المتجهة إلى داخل الدولة أو نحو الخارج.

ويوفر مركز الشحن الجوي بمطار الشارقة مرافق متميزة وحلولاً لوجستية مبتكرة لتسهيل إجراءات مناولة الخيول الأصيلة عبر المطار، حيث تتضمن مربى مخصصاً للخيول بموقع يضمن وصول هذه الجياد بيسر وسهولة مع مرافقيها، وقد تم تجهيز المربى بأرضيات مخصصة لتناسب حركة الخيول . كما تقدم شركة الشارقة لخدمات الطيران هذه الخدمات من خلال فريق متخصص.