هولندا توقف استخراج الغاز من أكبر حقل في أوروبا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أوقفت هولندا الإنتاج في حقل غرونينغن الضخم؛ وهو أكبر حقل للغاز في أوروبا، بعد أن تعرضت المنطقة المحيطة به طوال سنوات لزلازل تزداد شدتها. لكن السلطات ستبقى على 11 وحدة مفتوحة لسنة أخرى حال كان الشتاء قارساً على أن تغلقها بشكل نهائي بعد ذلك.
ورغم أن أعمال استخراج الغاز من الحقل توقفت في السنوات الماضية لكن الحكومة الهولندية أبقت الموقع قيد العمل بسبب حالة عدم اليقين بشأن الطاقة العالمية التي أثارتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وقال جان ويغبولدوس، رئيس مجلس الغاز في غرونينغن، وهي جمعية محلية تقوم بحملات لمساعدة ضحايا الزلزال، ((يعاني الكثير من الناس في المنطقة من مشكلات نفسية بسبب استخراج الغاز)).
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