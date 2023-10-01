هولندا توقف استخراج الغاز من أكبر حقل في أوروبا

أوقفت هولندا الإنتاج في حقل غرونينغن الضخم؛ وهو أكبر حقل للغاز في أوروبا، بعد أن تعرضت المنطقة المحيطة به طوال سنوات لزلازل تزداد شدتها. لكن السلطات ستبقى على 11 وحدة مفتوحة لسنة أخرى حال كان الشتاء قارساً على أن تغلقها بشكل نهائي بعد ذلك.

ورغم أن أعمال استخراج الغاز من الحقل توقفت في السنوات الماضية لكن الحكومة الهولندية أبقت الموقع قيد العمل بسبب حالة عدم اليقين بشأن الطاقة العالمية التي أثارتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال جان ويغبولدوس، رئيس مجلس الغاز في غرونينغن، وهي جمعية محلية تقوم بحملات لمساعدة ضحايا الزلزال، ((يعاني الكثير من الناس في المنطقة من مشكلات نفسية بسبب استخراج الغاز)).