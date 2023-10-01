خفض انبعاثات الكربون ومنح الغابات المستدامة الضوء الأخضر

الأرض مورد نادر. يحتاج البشر إليها لإنتاج الغذاء والأخشاب وتوفير البيئة الطبيعية للعيش واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وصولاً إلى إنتاج الوقود الحيوي. وللمزارع والقرى ارتباط وثيق بطبائع الأمم. لذا، ليس من المستغرب أن ينتاب صنّاع السياسات القلق بشأن الدوافع الملتوية لتحويل الأراضي الزراعية إلى غابات لامتصاص الكربون.

إن الغابات المستدامة تمثل فرصة للمملكة المتحدة، فكما تشير داستين بنتون ممثلة التحالف الأخضر فإنّ المشكلة هي أن نسبة 20 % من الأراضي الزراعية في المملكة المتحدة ذات الجودة الأقل تنتج 1 % فقط من غذاء البريطانيين. ويمكن توضيح الصورة لانخفاض إنتاجية الأرض بمثال لمزرعة صغيرة تقع في المرتفعات، لا تتجاوز مساحتها 70 هكتاراً، قد تدر عائداً يبلغ 14 ألف جنيه إسترليني سنوياً بما في ذلك أموال الدعم. وفعليا، تصبح القيمة الحالية الصافية لمثل هذا الدخل، حتى لو افترضنا نموه مع التضخم واستفادته من تكلفة رأس المال الخالية من المخاطر بنسبة 5 %، حوالي 7000 جنيه إسترليني للهكتار الواحد.

لنقارن ذلك بنموذج الغابات التجارية المستدامة، الذي تتبناه بعض صناديق الاستثمار مثل ((فورسايت)). إن الأشجار سريعة النمو والمزروعة بكثافة قد توفر ما يعادل 400 طن من الأخشاب لكل هكتار بحلول عام 2050، مع دورة زراعية مدتها 35 ـ 40 عاماً. ولنفترض أن سعر الخشب ارتفع بنسبة 2 % سنوياً، عمد حساب هذه المحاصيل بقيمة اليوم، فقد تصل العوائد إلى 20 ألف جنيه إسترليني للهكتار. علاوة على ذلك، قد يخصص لكل هكتار 250 طناً من وحدات ائتمان الكربون لامتصاص ثاني أكسيد الكربون، والتي تبلغ قيمتها حوالي 20 جنيهاً إسترلينياً للطن الواحد وهو ما يزيد القيمة بواقع 5000 جنيه إسترليني.

إن الغابات التجارية ليست بجمال الغابات الطبيعية الدائمة، لكن الأخيرة قد تكون أقل جاذبية من الناحية المالية. وستكون هناك حاجة لرفع قيمة وحدات ائتمان الكربون بشكل كبير حتى تصبح مجدية اقتصادياً. وعموماً، تُمثل الغابات فرصة فقط في حالة الأراضي منخفضة الجودة، بينما الأراضي الزراعية، لاسيما في المساحات الكبيرة، تفوق في إنتاجيتها، وبالتالي قيمتها، تلك المزارع الصغيرة في المرتفعات. والحقيقة أن هذا النوع من التحول لا يكون منطقياً إلا على الأطراف، وفقاً لمحبي المناظر الطبيعية الريفية، وهي نقطة في صالحه.