السعي للتعدين في آخر حدود الأرض

استكشاف قاع البحار لاستخراج المعادن الحيوية يتطلب دراسة متأنية في إنجاز هندسي استثنائي، تمكنت كبسولة تحمل عينات من أحد الكويكبات من الهبوط بسلام على الأرض يوم الأحد الماضي.

ورغم أن العينة التي تزن 250 جراماً ستخضع للتقييم بشكل أساسي بهدف تقديم رؤى حول مجرتنا، إلا أنها تجعل من فكرة تعدين النيازك من أجل المواد الخام أقل افتراضية إلى حدّ ما.

ولكن قبل أن تأخذنا حماستنا الزائدة للتوجه نحو التنقيب في الفضاء الخارجي، فإن الرواسب الأقرب إلى أرضنا أحرى بمزيد من الاهتمام - لا سيَّما تلك الموجودة تحت المحيطات. إنّ بناء المركبات الكهربائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية اللازمة لتحقيق الأهداف المناخية يعني أن الطلب العالمي على المواد الخام الحيوية، بما في ذلك الليثيوم والنحاس والكوبالت والنيكل، سيتزايد أكثر من الضعف بحلول عام 2030.

وقد وجدت وكالة الطاقة الدولية أن خطط التعدين الحالية غير كافية لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري العالمي بحلول العام 2050. كما أنّ التوترات الجيوسياسية مع الصين - التي تهيمن على سلاسل توريد المعادن الحيوية - والتركز الجغرافي المرتفع لاحتياطيات الأراضي يعني الأهمية الشديدة لتنوع مصادر التوريد. وعلى سبيل المثال، تنتج إندونيسيا وحدها الآن نصف خام النيكل في العالم، وهو مكون رئيسي في بطاريات السيارات الكهربائية.

إننا نحتاج بشدة إلى حلول مبتكرة في هذا العصر، وأحد الخيارات التي تشد انتباه العديدين هو إمكانية التعدين في قاع البحار. وبحسب تصريحات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يُعتقد أن ((الحدود النهائية)) للأرض تحتوي على كميات من النيكل والكوبالت والمعادن الأرضية النادرة تفوق مجتمعة جميع الاحتياطيات على سطح الأرض. كما أن ((العقيدات متعددة المعادن))، التي يمكن العثور عليها في أعمق وأكثر الأجزاء سطحية من قاع المحيطات، تمثل فرصة واعدة هائلة. إذ تحتوي على مجموعة متنوعة من المواد بصورة أنقى بكثير مما يمكن العثور عليه على سطح الأرض.

وبفضل التقدم التكنولوجي، قد يكون بالإمكان قريباً التقاط هذه العقيدات الصغيرة بحجم ثمرة البطاطس، وضخها عبر أنابيب إلى سفينة على سطح البحر. أما بالنسبة لأنواع الرواسب الأخرى، فقد يكون استخراجها أمراً أكثر صعوبة وسيترتب عليه خلل بيئي أكبر.

إن أعمال الاستكشاف تتواصل، إلا أن رحلة التعدين في أعماق البحار لم تبدأ بعد على نطاق تجاري. وتسعى بعض الحكومات والشركات إلى البدء في هذا المجال في المستقبل القريب. ومن الناحية النظرية، يمكن أن يبدأ التعدين في المياه الواقعة تحت السيطرة الإقليمية للبلدان. أما بالنسبة للمياه الدولية، حيث تبدو الرواسب أكثر جاذبية وفائدة، فإن هيئة السلطة الدولية لقاع البحار، التي تتبع الأمم المتحدة، مسؤولة عن وضع التشريعات ومنح التراخيص. في يوليو، انتهت المهلة النهائية للاتفاق حول الكيفية التي يمكن أن يمضي بها التعدين في أعماق البحار قدماً، مما يعني أنه الآن يتعين على هيئة السلطة الدولية لقاع البحار النظر في الطلبات. وهي تعمل على تبني التشريعات التنظيمية بحلول عام 2025. في الوقت نفسه، أيدت دول عديدة التعليق المؤقت لأعمال التعدين، ودعا علماء بريطانيون المملكة المتحدة إلى اتخاذ نفس الإجراء في وقت سابق الشهر الماضي.

ونظراً لمعرفة القليل عن عالم أعماق المحيطات، فسيكون من غير المسؤول البدء بالقفز السريع نحو استغلال حصاد قاع البحار، لا سيّما في ظل غياب وجود قواعد تنظيمية. ويشعر العديد من العلماء بالقلق وتتسرب لنفوسهم المخاوف. فأعماق البحار تُعتبر واحدة من أكثر المناطق تنوعاً بيولوجياً على هذا الكوكب. كما أن ثمَّة مخاوف من تعرض موائل المخلوقات الفريدة والكائنات الحية الدقيقة لخطر التدمير. إذ يمكن أيضاً نشر المركبات السامة والرواسب، فضلاً على إمكانية طرد الكربون المُدمج.

إن موجة الاحتجاجات البيئية تتصاعد، لا سيّما تجاه عمليات التنقيب في منطقة المحيط الهادئ الغنية بالمعادن. وعلى أية حال، لا تزال الآلات اللازمة للتعدين في قاع البحار في طور النشوء والتكوين، ولا تزال جدواها التجارية موضع شك. ومع ذلك، فإن التكاليف البيئية والاقتصادية المترتبة على الفشل في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية معروفة جيداً. وإذا كانت أعماق البحار قادرة أيضاً على دعم وتسريع التحول الأخضر، فإننا بحاجة إلى فهم أفضل للأضرار المحتملة لمثل هذا التعدين.

وفي نهاية المطاف، تنطوي المشاريع البرية على مخاطرها الخاصة، بدءاً من استغلال عمالة الأطفال وصولاً إلى الانبعاثات الضارة والأضرار البيئية. وسيتسبب استخراج المزيد من النيكل أيضاً إزالة مساحات شاسعة من الغابات المطيرة ذات التنوع البيولوجي في إندونيسيا. وفي الوقت نفسه، سيحتاج المعدنون المحتملون إلى إثبات أن تقنيتهم تعمل فعلياً وأنها اقتصادية، وقادرة على التخفيف من الأضرار البيئية، وتقدير المخاطر بشكل دقيق. وفي كلتا الحالتين، تحتاج الهيئة الدولية لقاع البحار إلى تسريع خارطتها للطريق لوضع المعايير واللوائح التنظيمية. كما يجب تجنب التعدين غير القانوني. يظل تمويل البحوث من أجل تقييم المخاطر البيئية والاختبار الدقيق للآلات والاستكشاف أموراً مهمة.

إن ثمَّة الكثير من الأسئلة حول استغلال أعماق بحارنا؛ ويتعين البحث عن إجابات عاجلة لهذه الأسئلة.