حقوق العمال في الولايات المتحدة نحو صدارة المشهد

توجه كل من الرئيس جو بايدن ودونالد ترامب إلى ميشجن الأسبوع الماضي.

وقد وصف الكثيرون في وسائل الإعلام هذه الزيارات بأنها محاولات متشابهة لجذب الناخبين النقابيين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عام 2024، غير أن هذا يُعدّ اعتقاداً خاطئاً أو مضللاً بدرجة كبيرة، فمن الواضح أن الزيارات لم تكن جهوداً متماثلة لتأييد للنقابات.

من ناحية، انضم الرئيس بايدن إلى مسيرة اعتصام لدعم اتحاد عمال السيارات وهو أمر لم يفعله أي رئيس آخر في تاريخ الولايات المتحدة، وخطب فيهم قائلاً: ((أيها الناس، تمسكوا بموقفكم، فأنتم تستحقون الزيادة الكبيرة التي تحتاجونها)). من جانبه، قبل ترامب دعوة من إدارة إحدى شركات قطع غيار سيارات غير النقابية لزيارة مصنعها، لكنه قلل من أهمية إضراب اتحاد عمال السيارات، وأخبر جمهوره أن المفاوضات الحالية لا تعني الكثير كما يعتقدون، بينما كان في الغالب يقصد التعبير عن موقفه ضد السيارات الكهربائية.

ويبقى لنا أن نرى تأثير ذلك على انتخابات العام المقبل. إن العمال إذا صوتوا على أساس من يضع مصالحهم في الاعتبار حقاً، وليس من اختار مراراً وتكراراً وضع مصالح الشركات فوق مصالح العمال، فإن ذلك سيصب في صالح بايدن إلى حد كبير. في حين، إذا تم تصوير كلا المرشحين على أنهما يغازلان الناخبين من الطبقة العاملة، فسيكون الموقف أكثر غموضاً. ورغم ذلك، فإن تقييم الزيارتين إلى ميشجن على أساس تأثيرهما المحتمل على انتخابات عام 2024 لا يعد سوى تفكير ضيق.

كان الاتجاه الأكثر أهمية في الحياة الاقتصادية بالولايات المتحدة في العقود الأخيرة هو اتساع فجوة التفاوت في الدخل، والذي يرجع إلى حد كبير إلى النمو الهزيل في أجور الجميع باستثناء الفئات الأعلى أجراً. ربما كان السبب الأبرز لهذا التفاوت الشديد هو تقويض قوة الاتحادات العمالية، وما تلا ذلك من تراجع في دور النقابات والقدرة على التفاوض الجماعي. وإذا كان انضمام بايدن للاعتصام يُعدّ حقاً بمثابة إشارة إلى إحياء قوة العمال، فقد يفضي ذلك إلى تمتع الكثير من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بحياة اقتصادية أفضل على مدى أجيال قادمة.

إن الفضل في تأسيس الطبقة الوسطى الأمريكية يعود إلى انتشار النقابات في منتصف القرن العشرين. وثمَّة عاملين قادا إلى ذلك، هما: الكم الهائل من التنظيم للقواعد الشعبية، ودفعة السياسات المنسقة في ظل صفقة فرانكلين روزفلت الجديدة آنذاك لدعم النقابات. وكان أحد هذه القوانين هو القانون الوطني لعلاقات العمل لعام 1935 (قانون فاجنر)، الذي شجع التفاوض الجماعي من خلال حماية الحرية الكاملة للعمال في تكوين الجمعيات والنقابات.

السبب الآخر هو ربط الظروف القوية المؤيدة للعمال، وتلك التي حاربت التمييز العنصري من جانب أصحاب العمل، بالإنفاق الفيدرالي الضخم على الدفاع حتى الحرب العالمية الثانية وأثنائها. وقد أثارت هذه الجهود والسياسات الجدل في ذلك الوقت، إلا أنها كانت بمثابة الأساس الذي اتخذته النقابات في الولايات المتحدة لبناء الطبقة المتوسطة. وكل منهما له نظائره الواضحة في مناقشة السياسات اليوم، حيث تشهد الساحة جهودا ترمي إلى إصلاح قانون العمل بشكل جذري وربط الظروف المؤيدة للعمالة بشرائح كبيرة جديدة من الاستثمار الفيدرالي، الأمر الذي يبرهن على أن التنظيم الشعبي الذي ازدهر في منتصف القرن العشرين قد عاد مرة أخرى في عالم اليوم.

لقد بلغ الحماس والدعم الذين تتلقاهما النقابات مستويات لم نشهدها منذ عقود. وهو ما يتجلى في تقديم العمال التماسات لإجراء انتخابات نقابية وضد ممارسات العمل غير العادلة بمعدلات لم نشهدها منذ الخمسينيات. وفي الأشهر الأخيرة، قام عشرات الآلاف من العمال، بدءاً من كتاب هوليوود وعمال التوصيل وصناع القهوة وصولاً إلى عمال الفنادق وأطقم التمريض وعمال السيارات، إما بالإضراب أو التهديد بذلك. ولكن، خلافاً لما كان عليه الحال في منتصف القرن العشرين، فإن قانون العمل اليوم يشكل عائقاً هائلاً أمام زيادة دور النقابات. لقد أصبح قانون العمل الآن ضعيفاً إلى الحد الذي يجعل معه خرق شروط النقابات مجرد كلفة بسيطة وليس خسارة كبيرة للأعمال التجارية بالنسبة لأغلب الشركات.

ويواجه العمال عقبات هائلة في الانضمام إلى النقابات وتأمين تعاقداتهم الأولى؛ وهناك مهام ثقيلة ينبغي للمجلس الوطني لعلاقات العمل القيام بها لكي يوفر حماية أفضل لحق العمال في التنظيم، كما تحتاج جهودهم إلى دعم تشريعي جادٍ إذا أرادوا إعادة التوازن بشكل أساسي إلى ساحة التفاوض. وعلى المستوى الفيدرالي، يتطلب إدراجا تحت قانون حماية حق التنظيم (PRO)، ونظيره في القطاع العام وهو قانون حرية التفاوض للعاملين بالخدمة العامة.

ستكون هذه أول إصلاحات تشريعية فيدرالية مؤيدة للعمال منذ قانون فاجنر، مما يعيد حق العمال في تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية إلى الواجهة، ولكن مع تحديثات تعالج العديد من الطرق التي أعاق بها أصحاب العمل في العقود الأخيرة جهود التنظيم. ويجب أن يصاحب ذلك على مستوى الولايات إلغاء ما يسمى بقوانين الحق في العمل وإصدار تشريعات تدعم التفاوض الجماعي للعاملين في القطاع العام.

فضلاً عن ذلك، يجب تنفيذ معايير العمل المرتبطة بالعديد من المشروعات الاستثمارية التي أُطلقت في ظل إدارة بايدن بشكل حازم، وتوسيع نطاقها حيثما أمكن ذلك. جدير بالذكر أن العلاقة بين السياسة الصناعية ومعايير العمل تتمتع بتاريخ غني وناجح في هذا البلد، كما شهدنا خلال إدارة روزفلت قبل وفي أثناء الحرب العالمية الثانية، وهو ما ينبغي أن يستمر الآن. وستساعد مثل هذه التدابير على ضمان أن تؤدي الصحوة التنظيمية التي نشهدها حالياً إلى تغيير دائم. وأي مرشح رئاسي لا يركز على الجهود السياسية الرامية إلى تأمين الحق الأساسي للعمال في التنظيم لا يستطيع الادعاء بجدية الاهتمام بالطبقة العاملة الأمريكية. ومن ثم، لا يمكنه الالتفاف على ذلك بالزيارات العشوائية إلى المصانع غير النقابية في ميشجن.