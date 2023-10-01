«جوائز الدورة 2023» تضيف 8 فئات جديدة

تشهد جوائز ((أديبك)) في عامها الثالث عشر تطوراً ملحوظاً لتلبية احتياجات قطاع الطاقة ومواجهة التحديات من خلال الاحتفاء بالإنجازات البارزة في قطاعي الطاقة والتقنيات المتقدمة والنظيفة وتكرم المبتكرين من جميع أنحاء العالم لجهودهم الرائدة التي تسهم في الحد من الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.

واستقطبت ((جوائز أديبك 2023)) طلبات مشاركة قياسية بلغت 1072 مشروعاً من 78 دولة وقد خُصصت سبع فئات من الجوائز للمرشحين من قطاع الطاقة وسيتولى اختيار الفائزين في الفئة الأخيرة المخصصة لـ((صانع التغيير: قائد مسيرة التقدم)) لجنة تحكيم جوائز أديبك المكونة من 10 أعضاء. وشهدت جوائز ((أديبك 2023)) التي تقام هذا العام تحت شعار ((قيادة التحول)) إضافة 8 فئات جديدة لمواجهة التحديات العالمية الرئيسية والاستجابة لحاجة العالم للحصول على إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة النظيفة وإيجاد حلول عملية وفعالة تسهم في تحقيق انتقال واقعي خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة.

وضمت القائمة النهائية لدورة العام الجاري 21 مرشحاً من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والأمريكتين من بينهم مرشحون من الإمارات في فئتي ((جائزة أفضل شراكة مؤثرة)) و((أفضل برنامج لتنمية القوى العاملة في مجال طاقة المستقبل))، كما تأهل مرشحون من كل من إسرائيل والصين في فئات ((أفضل ابتكار لهذا العام في تكنولوجيا الطاقة النظيفة)) و((أفضل مشروع هيدروجين تحويلي))، فيما ضمت القائمة النهائية أربعة ممثلين من ماليزيا.

ومن المقرر الكشف عن أسماء الفائزين بـ((جوائز أديبك 2023)) خلال حفل عشاء رسمي يقام اليوم على هامش فعاليات ((أديبك)) ـ المعرض والمؤتمر الأكبر على مستوى العالم في مجال الطاقة ـ والذي تستضيفه أبوظبي تحت شعار ((إزالة الكربون أسرع معاً)) والذي يتبعه خلال أقل من شهرين استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف ((كوب28)).

وتدعم هذه الجوائز أهداف ((أديبك)) لتسريع تطبيق إجراءات عملية وتبني حلول موثوقة لمواجهة أبرز تحديات الطاقة وتغير المناخ ويهدف ((أديبك)) إلى دفع الاتجاهات المستقبلية لقطاع الطاقة من خلال تسريع جهود إزالة الكربون والحد من الانبعاثات للمساهمة في بناء منظومة طاقة المستقبل.