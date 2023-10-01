58 مليار درهم تداولات عقارية في أبوظبي بنمو 46 % خلال 9 أشهر

نمت قيمة التداولات العقارية في أبوظبي خلال الأشهر التسعة المنقضية من العام الجاري بنحو 46 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مرتفعة من 39.8 مليار درهم إلى 58 مليار درهم، وذلك وفق مؤشرات رسمية لدائرة البلديات والنقل عن الفترة منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، التي أظهرت نمو عدد معاملات التداولات بنحو 17 % لترتفع من 11917 معاملة للبيع والرهن العقاري إلى 13924 معاملة خلال الفترة المنقضية من العام الجاري وسط استمرارية نشاط السوق العقاري وزيادة حركة الصفقات العقارية، سواء عبر معاملات البيع المباشر للعقارات أم من خلال معاملات الرهن العقاري المنفذة عبر المصارف وجهات التمويل العقاري.

وأظهرت بيانات التداولات منذ بداية العام الجاري بأن البيع اختص بحصة 63.4 % من إجمالي حصيلة التداولات بقيمة بلغت 36.8 مليار درهم، وذلك عن 8811 معاملة شكلت بدورها حصة تتجاوز 63.2 % من العدد الإجمالي لمعاملات التداولات العقارية على مدار الفترة.

وانقسمت أنماط معاملات البيع لتختص أنشطة البيع على المخطط بالحصة الأكبر منها بحوالي 65.4 % من إجمالي عدد معاملات البيع في الأشهر التسعة بنحو 5769 معاملة وبحصيلة بلغت 23.6 مليار درهم بينما اختصت العقارات الجاهزة بحوالي 34.6 % من إجمالي عدد معاملات البيع بنحو 3042 معاملة بحصيلة بلغت 13.6 مليارات درهم.

وعكست مؤشرات التداول ولائحة المشاريع المباعة منذ بداية 2023 نمواً في عدد الوحدات العقارية المطروحة بالسوق تنوع البدائل التي توفرها مناطق الاستثمار العقاري وسعي المطورين لزيادة أنماط الوحدات المطروحة في السوق مقابل ذلك تركزت أكبر صفقات البيع على مدار الأشهر الثمانية بوجود زيادة في الطلب على وحدات التملك الحر وشراء الأجانب فيما تركزت أكبر المعاملات في جزر ((الريم)) و((السعديات)) و((ياس)) إلى جانب مناطق ((الشامخة)) و((الجرف)).

فيما أوضحت نشاطاً لعملاء برامج التمويل العقاري المصرفي والراغبين في التملك الحر وشراء العقارات داخل الإمارة، حيث استحوذت معاملات الرهن العقاري على 36.4 % من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور التسعة من 2023 محققة 21.2 مليار درهم، وبلغ عدد معاملات الرهن العقاري خلال تلك الفترة المنقضية من العام نحو 5113 معاملة.

ووفق تسلسل نشاط السوق كان الربع الأول أنشط فترات العام الجاري بإجمالي تداولات وصل 21.3 مليار درهم، وذلك كقيمة 3844 معاملة مقابل تداولات بقيمة 12.1 مليار درهم عن إجمالي 3800 معاملة، بينما كان الربع الثالث من العام الجاري ثاني أنشط فترات العام الجاري، حيث حقق تداولات قدرها 19.4 مليار درهم عن إجمالي 5288 معاملة مقارنة لقيمة وصلت 17.2 مليار درهم عن 4392 تمت في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما حقق الربع الثاني من 2023 تداولات إجمالية بقيمة 14.1 مليار درهم عن 4819 معاملة، وذلك مقابل 10.5 مليارات درهم لحوالي 3689 معاملة.