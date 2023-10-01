رسملة سوق دبي في طريقها إلى تريليون درهم

ارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة في الأسبوعين الأخيرين، وذلك بعد تجاوزها مستويات 700 مليار درهم، ليتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر السوق العام بنحو 25 % منذ مطلع العام الجاري، بالغاً أعلى مستوى منذ منتصف يوليو 2015.

وتوقع خبراء ومحللون أسواق مال لـ((البيان))، أن تستمر القيمة السوقية لسوق دبي المالي في الارتفاع القياسي، ومن ثم الوصول إلى مستويات تقترب من تريليون درهم في العامين المقبلين، وذلك بدعم من 5 عوامل رئيسة وفي مقدمتها زيادة الطروح والإدراجات الجديدة، وتصاعد وتيرة التوزيعات النقدية على مساهمي الشركات المدرجة، إضافة إلى مكاسب الأسهم القيادية المستمرة، مع تعزيز البنية التحتية القوية والدعم الحكومي الملحوظ لجميع الأنشطة والابتكارات، فضلاً عن قوة الاقتصاد المحلي للإمارة.

إقبال كبير

وقال نائب رئيس قسم البحوث في شركة ((كامكو إنفست))، رائد دياب، إن المكاسب التي حققها مؤشر سوق دبي المالي والتي تجاوزت 25 % منذ بداية العام الجاري كانت ملفتة بالتزامن مع الإقبال الكبير للمستثمرين على بناء مراكز في شركات ذات أساسيات قوية وخطط مستقبلية واعدة.

وأكد دياب أن سوق دبي تعد من الأسواق التي تحظى باهتمام دولي لما تمثله من مركز مالي عالمي وبنية تحتية قوية ودعم حكومي ملحوظ لجميع الأنشطة والابتكارات وبيئة حاضنة للبدء بالأعمال، إضافة إلى اعتبارها من الأسواق الصحية للاكتتابات العامة الأولية، مشيراً إلى أن هناك العديد من الطروح التي أفصحت عنها الحكومة في الفترة المقبلة. وتوقع دياب أن يستمر الزخم في سوق دبي المالي وأن يستمر بجذب المزيد من التدفقات التي قد تصل بالقيمة السوقية إلى التريليون درهم خلال العامين المقبلين، كما أنه من المتوقع أن تستمر قطاعات السوق الكبرى بتسجيل مكاسب كالبنوك والعقار حيث إن الأساسيات تبقى قوية.

أعلى مستوى

وأفاد كبير محللي السوق في ((سنشري فاينانشال))، أرون ليزلي جون، بأن مؤشر سوق دبي المالي حقق اختراقاً فوق مستوى 4100 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى له خلال 8 سنوات، حيث ارتفع بـ25 % على أساس سنوي من بداية العام حتى الآن، حيث ساهمت أسهم ((إعمار العقارية)) و((إعمار للتطوير))، وبنك الإمارات دبي الوطني بشكل كبير في ارتفاع المؤشر.

وأرجع جون هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار النفط والتفاؤل بأن الاقتصاد الصيني أخيراً تجاوز المراحل الصعبة، ما يعود بالفائدة على اقتصاد الإمارات ككل، فضلاً عن أن انتعاش سوق العقارات بدبي وقوتها الاقتصادية هما المسؤولان الرئيسان عن هذا الإنجاز الكبير.

ولفت إلى أن سوق دبي المالي استقطب أكثر من 25 ألف مستثمر جديد في النصف الأول من العام الجاري، ومن بينهم 74 % من المستثمرين الأجانب، علاوة على ذلك، قدم سوق دبي المالي أداءً مالياً استثنائياً في النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح كبير محللي السوق في ((سنشري فاينانشال)) أن إمكانية تجاوز القيمة السوقية لأسهم دبي تريليون درهم خلال عامين تعتمد على عوامل مثل ظروف السوق ومشاعر المستثمرين وأداء الشركات، مشيراً إلى أن هناك عوامل متعددة أخرى تؤثر في القيمة السوقية للأسهم، وأبرزها ديناميكيات العرض والطلب والأوضاع الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية وثقة المستثمرين.

وتوقع أن تجذب الإدراجات الجديدة الناجحة للشركات اهتمام المستثمرين والمساهمة المحتملة في نمو سوق دبي المالي، ما يساهم في تجاوز قيمته السوقية تريليون درهم.

وحول القطاعات الأكثر نمواً في سوق دبي، قال جون: إن النمو المذهل في قطاع العقارات في سوق دبي يؤثر إيجاباً في العديد من المجالات الأخرى في السوق، بما في ذلك القطاع المصرفي والتجزئة والترفيه، كما أظهرت أرباح البنوك الإماراتية للربع الثاني دعماً قوياً من خلال انخفاض تكلفة المخاطر على الرغم من الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة الأساسية وتحسن جودة الأصول وعمليات الاسترداد القوية وعمليات استرداد المبالغ المستحقة ساعدت على السيطرة على عوامل المخاطر العامة والتكاليف.

أساسيات قوية

وقال المحلل المالي حسام الحسيني إنه لا يوجد ما يمنع استمرار القيمة السوقية لسوق دبي المالي في الارتفاع، ولا سيما أن هذه الارتفاعات تأتي مدعومة من ارتفاعات في القيمة السوقية للأسهم القيادية، والتي بدورها كانت ارتفاعاتها مدعومة بأساسيات قوية، سواء بما يخص نتائج أعمالها أو بسبب التحسن الاقتصادي القوي الذي تشهده الإمارة، والذي من المتوقع أن يحافظ على زخمه الأخير.

وأضاف الحسيني إن المركز الذي تمثله الإمارة كملاذ آمن للاستثمارات شكل رافداً قوياً للتدفقات المالية الداخلة لدبي، الأمر الذي دعم أيضاً نتائج أعمال معظم الشركات، متوقعاً استمرار هذا الأداء القوي في الفترة المقبلة.

وتابع: ((الارتفاعات في الفترات الأخيرة كانت بشراء مؤسساتي وبعيدة بشكل ما عن المضاربات السريعة، فهذا يعني استقراراً أكبر للسوق وقوة رفع إضافية، كما أنه يشكل مصداً لأي عمليات تصحيح أو تراجع قوي ممكن أن يحصل، وهذا واضح بالتفوق النسبي لأداء مؤشرات الأسواق المحلية مقارنة ببقية الأسواق في العالم)).

وأكد الحسيني أن القطاع العقاري والبنكي أكبر المستفيدين من حالة السوق الراهنة، متوقعاً استمرار تفوقهم، كما أن القطاعات المرتبطة بالبترول والاستثمارات المتعددة، ولا سيما الحكومية وشبه الحكومية تعد أيضاً من القطاعات المتوقع استفادتها واستمرار انتعاشها.

اتجاه صعودي

من جهته، توقع دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ((بي دي سويس)) أن يستمر سوق دبي المالي في توسيع مكاسبه بناء على اتجاهه الصعودي لعدة سنوات، متوقعاً أن يستمر إجمالي القيمة السوقية في الارتفاع في الأشهر المقبلة وربما في العام المقبل.

وقال: ((يستفيد سوق دبي المالي من الاقتصاد المحلي القوي الذي شهد مستويات نشاط متزايدة منذ عام 2021، حيث قدمت مرونة الاقتصاد دعماً لعدد من القطاعات والشركات المدرجة، وفي الوقت ذاته، غذت الاكتتابات العامة الأولية الناجحة الاهتمام بسوق الأوراق المالية، في حين قد تدفع إدراجات جديدة السوق بأكمله)).

وأضاف: ((إذا ظلت الظروف الاقتصادية ومعنويات المستثمرين قوية، فمن الممكن أن تستمر قيمة سوق الأسهم بدبي في الارتفاع نحو مستوى التريليون درهم)).

وتوقع أن يستمر سوق دبي المالي في رؤية أداء قوي في قطاعي البنوك والعقارات، وكلاهما يستفيدان من الظروف الاقتصادية المواتية في دبي، إلى جانب أن الاقتصاد المرن والنمو المستدام في القروض البنوك يساعدان على تسجيل أداء إيجابي، في حين ساعدت مستويات أسعار الفائدة المرتفعة على تحسين هوامشها، كما سوف يستمر القطاع العقاري في الاستفادة من جاذبية دبي كوجهة للمواهب والشركات والسياح.

5 عوامل تدعم سوق دبي:

1 ــ زيادة الطروح والإدراجات الجديدة

2 ــ تصاعد وتيرة التوزيعات النقدية

3 ــ مكاسب الأسهم القيادية المستمرة

4 ــ البنية التحتية القوية والدعم الحكومي

5 ــ قوة الاقتصاد