Monday, 02 October 2023 06:40 GMT

دبي وأبوظبي تتصدران عربياً في القوة الشرائية

10/1/2023 7:29:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تصدرت دبي وأبوظبي عربياً، كأكبر وجهتين في معدل القوة الشرائية، وفق بيانات حديثة لمؤشر ((numbeo)) المتخصص بقياس كلفة المعيشة، حيث حققت دبي 117.8 نقطة على لائحة المقارنة، تلتها أبوظبي مع 110.5 نقاط، خلال النصف الأول من 2023.


ووفق التصنيف، جاءت دبي في المرتبة العاشرة عالمياً، وفق بيانات القوة الشرائية، فيما تبوأت أبوظبي المرتبة الثامنة عشرة، فيما تقدمتا على عدد من الوجهات الدولية الجاذبة للمعيشة في كل من سويسرا وألمانيا، وبعض الولايات الأمريكية، ومعظم الوجهات الآسيوية النشطة.

MENAFN01102023000110011019ID1107172386

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث