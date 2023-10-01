دبي وأبوظبي تتصدران عربياً في القوة الشرائية

(MENAFN
- Al-Bayan)
تصدرت دبي وأبوظبي عربياً، كأكبر وجهتين في معدل القوة الشرائية، وفق بيانات حديثة لمؤشر ((numbeo)) المتخصص بقياس كلفة المعيشة، حيث حققت دبي 117.8 نقطة على لائحة المقارنة، تلتها أبوظبي مع 110.5 نقاط، خلال النصف الأول من 2023.
ووفق التصنيف، جاءت دبي في المرتبة العاشرة عالمياً، وفق بيانات القوة الشرائية، فيما تبوأت أبوظبي المرتبة الثامنة عشرة، فيما تقدمتا على عدد من الوجهات الدولية الجاذبة للمعيشة في كل من سويسرا وألمانيا، وبعض الولايات الأمريكية، ومعظم الوجهات الآسيوية النشطة.
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