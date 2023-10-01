دبي وأبوظبي تتصدران عربياً في القوة الشرائية

تصدرت دبي وأبوظبي عربياً، كأكبر وجهتين في معدل القوة الشرائية، وفق بيانات حديثة لمؤشر ((numbeo)) المتخصص بقياس كلفة المعيشة، حيث حققت دبي 117.8 نقطة على لائحة المقارنة، تلتها أبوظبي مع 110.5 نقاط، خلال النصف الأول من 2023.



ووفق التصنيف، جاءت دبي في المرتبة العاشرة عالمياً، وفق بيانات القوة الشرائية، فيما تبوأت أبوظبي المرتبة الثامنة عشرة، فيما تقدمتا على عدد من الوجهات الدولية الجاذبة للمعيشة في كل من سويسرا وألمانيا، وبعض الولايات الأمريكية، ومعظم الوجهات الآسيوية النشطة.