38344 حساباً جديداً في «سوق دبي» خلال 9 أشهر

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 38 ألفاً و344 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وسجل عدد الحسابات الجديدة تراجعاً طفيفاً بنحو 2.3 % أول 9 أشهر مقارنة مع 39 ألفاً و250 حساباً جديداً في الفترة ذاتها من 2022.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 3526 حساباً جديداً في سبتمبر الماضي، و4295 حساباً في أغسطس، و3570 في يوليو، 4246 في يونيو و5349 حساباً في مايو، و4246 حساباً في أبريل و6591 حساباً في مارس و3436 حساباً في فبراير و3082 حساباً في يناير.

واستحوذت ((الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية)) على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال التسعة أشهر الأولى بواقع 8719 حساباً، ثم ((بي اتش ام كابيتال)) بنحو 7206 حسابات، ثم ((الرمز كابيتال)) بواقع 6297 حساباً، يليه ((أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية)) 4375 حساباً، و((الدولية للأوراق المالية)) 3024 حساباً، و((المشرق للأوراق المالية)) 2261 حساباً.

وجاءت ((المجموعة المالية هيرميس ـ الإمارات)) في المركز الثامن بنحو 1154 حساباً، ثم ((أبوظبي التجاري للأوراق المالية)) بنحو 941 حساباً و((أبوظبي الأول للأوراق المالية)) 786 حساباً، و((أرقام للأوراق المالية)) 714 حساباً، و((الشارقة الإسلامي للخدمات المالية)) 552 حساباً، و((أتش أس بي سي الشرق الأوسط)) 505 حسابات، و((شروق للأسهم والسندات)) 505 حسابات، و((الأنصاري للخدمات المالية)) 382 حساباً.