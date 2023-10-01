13 ألف ترخيص صناعي في الإمارات بنهاية الربع الثالث

تجاوز إجمالي التراخيص الصناعية المسجلة في الإمارات 13 ألف ترخيص مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وفق أحدث مؤشرات السجل الاقتصادي الوطني التابع لوزارة الاقتصاد، متضمنة المنشآت كافة ذات الأنشطة الإنتاجية المسجلة محلياً إلى جانب المتخصصة في الصيانة الصناعية.

وأوضحت توزيعات الأنشطة أن القاعدة الصناعية في الإمارات باتت تشهد تنوعاً واضحاً نحو مجالات الصناعات المتخصصة والثقيلة، كالألمنيوم والحديد واللدائن والبتروكيماويات، في الوقت الذي بدأت التوسع بقوة في القطاعات المستحدثة، مثل صناعات المركبات والنقل الجوي والصناعات التكنولوجية والطبية والوقائية والأغذية المتطورة والصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا.

التراخيص المسجلة

وبشكل عام، أظهرت بيانات السجل أن الصناعات المعدنية حافظت على تصدرها تراخيص القطاعات الإنتاجية بحوالي 3000 ترخيص وبنسبة 23% من إجمالي التراخيص المسجلة، متضمنة في ذلك أنشطة إنتاج كافة المعادن، بما فيها حوالي 1919 رخصة للوحدات الصغيرة لتشكيل المعادن إلى جانب تصنيع الذهب والمجوهرات والحلي.

كما اختصت صناعات الفلين والخشب بإجمالي 1100 رخصة، وبلغت حصة الصناعات المعدنية الإنشائية وإنتاج الصهاريج 741 ترخيصاً مسجلاً، بينما بلغت حصة صناعات المعادن اللافلزية 401 ترخيص ثم رخص المعادن الفلزية الثمينة غير الحديدية 106 رخص، بينما في إجمالي كل من صناعات الحديد القاعدي وسبك المعادن وأفران الكوك نحو 196 رخصة.

وسجلت الصناعات الغذائية ما يتجاوز 1000 ترخيص متضمنة كافة الصناعات الزيوت والطحين ومنتجات الألبان وصناعات اللحوم وصناعات تجهيز الأسماك وصناعات تجهيز الخضراوات والفواكه إلى جانب حزمة متنوعة من الصناعات الغذائية والمشروبات بالإضافة إلى صناعات الأعلاف.

وتجاوزت التراخيص في قطاعات الصناعات الكيماوية المتنوعة 700 رخصة، بما فيها أنشطة إنتاج المنتجات المصنوعة من النفط إلى الجانب الحصة الأساسية في الكيماويات الأساسية، متضمنة الأسمدة وغيرها، والكيماويات الطبية والمنتجات الصيدلانية، ومنتجات علاج الأسنان، وكافة منتجات العطور والبخور ومستحضرات التجميل والتنظيف والدهانات وصناعات الصابون المختلفة، ومواد إطفاء الحريق، والمبيدات والألعاب النارية، إلى جانب صناعة تسييل وتعبئة الغاز.

استخدامات متعددة

وتوزعت التراخيص الأخرى بين قطاعات مصنوعات الكهرباء متضمنة المحركات والمحولات الكهربائية، وكابلات الطاقة ومعدات الإضاءة والمعدات المنزلية وغيرها، والمعدات والأجزاء والمعدات الكهربائية والمنزلية وقطاع الآلات المتخصصة أو ذات الاستخدامات المتعددة والميكانيكية والمراكم وشبكات الأسلاك. كما شملت أيضاً قطاع صناعات وسائل النقل متضمنة المركبات الصغيرة وهياكل القاطرات وأجزاء وتوابع المحركات وتصنيع السفن والقوارب وأجزاء الطائرات.

وشمل سجل التراخيص أيضاً تراخيص لأنشطة الصناعات التقنية، بما فيها اللوحات الإلكترونية والحواسيب وأجهزة الاتصالات والأسطوانات المدمجة ومعدات القياس والدوائر الإلكترونية وأجهزة الأشعة الحمراء والعدسات البصرية بينما تنوعت الصناعات الأخرى إنتاج التبغ وصناعات الأسلحة والألعاب.

وضمت التراخيص المسجلة في القطاع الصناعي، أنشطة الصيانة الصناعية المتنوعة لمختلف الصناعات، والتي سجلت حوالي 3150 ترخيصاً ضمن القاعدة الإنتاجية في السوق المحلي.