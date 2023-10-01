عصام كاظم لـ « البيان »: 22 % الزوار المتكررون في دبي.. ضمن الأعلى عالمياً

أكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، أن قطاع السياحة في دبي يواصل مسيرة النمو منذ بداية العام الجاري، متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة 2019 في معظم مؤشرات الأداء، ويسير بالتوازي مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في ظل التوقعات باستمرار تدفق الزوار إلى دبي من مختلف الأسواق بدعم من نشاط الحركة الاقتصادية والتجارية، وتوسع الناقلات الوطنية، وزخم المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى في الربع الأخير من العام، وتعد دبي من أكثر المدن العالمية في استقطاب الزوار المتكررين، حيث شكلت نسبتهم 22 % من إجمالي عدد الزوار الدوليين خلال العام الماضي، وهذه النسبة تعد ضمن الأعلى عالمياً.

وقال كاظم في حوار مع ((البيان)) إن هناك خمسة محفزات أساسية تساهم في تدفق الاستثمارات السياحية إلى دبي، تتمثل في التسهيلات التي تقدمها حكومة دبي للمستثمرين، والمبادرات والخطط المستقبلية التي تطلقها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص بما فيها أجندة دبي الاقتصادية D33، ونمو العائد على الاستثمار السياحي والفندقي، وقدرة الإمارة على الحفاظ على مستويات نمو ثابتة في أعداد الزوار، بالإضافة إلى امتلاك دبي شركات طيران تصنف ضمن الأسرع نمواً عالمياً، مشيراً إلى أن هذه العوامل وغيرها ساهمت في زيادة جاذبية دبي للاستثمارات السياحية.

وأضاف أن مشروع نخلة جميرا يعد إضافة مهمة للمقومات السياحية في دبي، مشيراً إلى أن المنشآت الفندقية من فئتي 4 و5 نجوم شكلت ما نسبته 86% من إجمالي الفنادق الشاطئية التي تم افتتاحها أخيراً.

وأكد أن دبي بوصفها وجهة عالمية مفضّلة، وتوّجت بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع ((تريب أدفايزر))، وذلك للعام الثاني على التوالي، تمكّنت من التفوق في استخدام التكنولوجيا الحديثة والاعتماد على الحلول التقنية في تعزيز التواصل بين المعالم السياحية والوجهات الترفيهية المحلية والشركات المتخصصة بالسياحة والسفر حول العالم، وذلك بهدف تنشيط القطاع من خلال ربط عناصره بشبكة واسعة من قنوات التوزيع والبيع على مستوى العالم، مشيراً إلى أن التعاون مع أكثر من 3000 شريك في جميع أنحاء العالم، إلى جانب الشركاء المحليين من شأنه الإسهام بتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية مفضلة للزيارة.

*كيف كان أداء قطاع السياحة في دبي منذ بداية العام الجاري؟ وما توقّعاتكم حتى نهايته؟

نجحت دبي في النصف الأول من العام الجاري في تجاوز المستويات السابقة في كثير من مؤشرات الأداء، فقد ارتفع عدد الزوار الدوليين إلى المدينة بـ20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث استقبلت الإمارة 8.55 ملايين زائر دولي، وهو ما تجاوز معدلات ما قبل الجائحة، والتي سجلت وصول 8.36 ملايين زائر دولي في النصف الأول من عام 2019، الأمر الذي يعزز مكانة دبي لتصبح الوجهة المفضلة للزيارة في العالم.

وتحرص دبي على البناء على هذا النجاح لمواصلة رحلة التميز، والعمل المستمر على تسريع الزخم للوصول إلى مستويات متقدمة تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة في كافة المؤشرات، لا سيما في ظل نشاط الحركة الاقتصادية والتجارية التي تشهدها الإمارة وزخم نشاط الفعاليات والمعارض مثل ((كوب 28)) ومعرض دبي للطيران وغيرها، بالإضافة إلى مواصلة الناقلات الوطنية خاصة طيران الإمارات وفلاي دبي عملياتها التوسعية ووصولها إلى أسواق جديدة. ونجحت دبي خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري في استقبال 9.8 ملايين زائر بنمو 21% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

*ما هي ملامح استراتيجية التسويق للقطاع السياحي في دبي؟ وما هي أهم الأسواق المستهدفة؟

تعمل المؤسسة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية لتعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن في العالم في السياحة والأعمال ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وأيضاً لتكون المدينة المفضلة للحياة والعمل والزيارة. ولهذا، يتواصل العمل على ترسيخ جاذبية المدينة كوجهة متميزة تقدم العديد من التجارب والخيارات للزوار، إضافة إلى المبادرات التي تشجع على الإقامة بها، والتي تستهدف المستثمرين ورجال الأعمال والمواهب المتخصصة. وتقوم المؤسسة بإطلاق حملات تسويقية عالمية بالتعاون من أبرز المشاهير والمؤثرين، تستعرض مزايا وإمكانات المدينة كوجهة مفضلة للمسافرين من مختلف دول العالم ومن جميع الفئات. كما يتم العمل على توسيع نطاق الشراكات في الأسواق الرئيسية والناشئة، واكتشاف المزيد من الفرص في الأسواق الجديدة.

*ما مدى أهمية السياحة الداخلية بالنسبة لكم في تعزيز استدامة نمو القطاع السياحي في الإمارة؟ وما هي حصة السياحة الداخلية من إجمالي عدد الزوار؟

تعتبر السياحة الداخلية جزءاً مهماً من خططنا، كما أن دبي تستقطب الزوار من شتى أنحاء العالم، لا سيما أنها فازت بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع ((تريب أدفايزر))، للعام الثاني على التوالي. وتحرص المؤسسة بشكل دائم على العمل مع شركائها على توسيع عروض دبي، إلى جانب تقديم باقات لاستقطاب شرائح مختلفة من المواطنين والمقيمين في الإمارات حتى يعيشوا تلك التجارب ويستكشفوا المزيد من الأماكن والمعالم في المدينة. وتسجل فنادق دبي نسب إشغال وحجوزات ممتازة من السياحة الداخلية، كما أنها تقوم باستمرار بطرح عروض خاصة للنزلاء من داخل الدولة.

*ما هو دور التسويق الرقمي في الترويج لدبي كوجهة سياحية عالمية؟

تطلق دبي على مدار العام حملات تسويقية عالمية حتى تكون دائماً في أذهان محبي السفر والوجهة التي يفكرون بزيارتها، وتستثمر بشكل كبير في الترويج عبر الوسائل الرقمية الحديثة، وكذلك في الأسواق الرئيسية لجذب اهتمام الجمهور وزيادة الطلب من خلال الحملات المبتكرة. وتتواصل مع شركات تقنية عريقة في عدة أسواق رئيسية وواعدة، وتتعاون مع أكثر من 3000 شريك في جميع أنحاء العالم، إلى جانب الشركاء المحليين لضمان وجود توافق في الرؤى للتمكّن من الترويج لدبي كوجهة مفضلة للزيارة.

*ما هي أبرز الأنشطة التي تقوم بها دائرة السياحة والاقتصاد في دبي لجذب مسافري الأعمال، وما هو عدد المؤتمرات والمعارض التي نجحت دبي في استضافتها خلال العام الجاري؟

إن فئة المسافرين بغرض الأعمال مهمة جداً كما هو الحال بالنسبة للمسافرين بغرض الترفيه، حيث تسهم المعارض وكذلك القاعات المجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب التعاون الوثيق بين مختلف الأطراف من القطاعين العام والخاص في استقطاب فعاليات الأعمال التي تعزز من نمو عدة قطاعات في المدينة، وبالتالي ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى. وهناك قائمة طويلة من المعارض والمؤتمرات والاجتماعات التي تستضيفها دبي على مدار العام، والتي تشهد تزايداً ملحوظاً بشكل سنوي. وقد فازت دبي خلال النصف الأول من العام الجاري بـ 143 عطاء استضافة لفعاليات أعمال ستُقام على مدار الأعوام القليلة المقبلة.

وتنظم الدائرة والمؤسسات التابعة لها العديد من البرامج والأنشطة على مدار العام، لتكون دبي في مقدمة أولويات مخططي الاجتماعات ومسؤولي الجمعيات الدولية، هذا بالإضافة إلى القيام بحملات تعريفية خارجية في عدد من المدن الرئيسية حول العالم. كما يتم تعريف الوفود التي نلتقي بها في المعارض التجارية الكبرى بالمقومات التي تجعل من دبي الوجهة الأمثل لاستضافة أي حدث عالمي، علاوة على تنظيم جولات للوفود الزائرة للتعرف أكثر على المدينة.

*وماذا عن أهمية تنظيم المهرجانات والفعاليات في جذب الزوار؟

تعمل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة دائماً على تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة، والتشجيع على تكرار الزيارة نتيجة المهرجانات والفعاليات المتميزة والمتنوعة التي تنظمها على مدار العام، حيث تتنوع الأحداث التي تقام لتشمل التسوق والترفيه، إلى جانب المأكولات وفنون الطهي، واللياقة البدنية وغيرها الكثير، الأمر الذي يجعل دبي مدينة متجددة دائماً، وبالتالي تجذب فئات متنوعة من المسافرين وتحفزهم على تكرار الزيارة مراتٍ عدة. كما تتميز دبي بأسلوب الحياة العصرية والأمن والأمان وسهولة الوصول إليها وهي عناصر جذب مهمة جداً تجعلها دائماً على رأس قائمة الوجهات التي تجذب الزوار.

*كيف تتعاون الدائرة مع شركات الطيران ووكالات السفر لزيادة أعداد الزوار؟

إن قدرة دبي على الحفاظ على مكانتها الرائدة عالمياً تأتي من خلال تضافر جهود كافة الجهات المعنية بقطاع السياحة في الإمارة لمواصلة الارتقاء بالعناصر الكفيلة باستمرارية تميز أدائه والمؤشرات القوية لهذا القطاع الذي يمثل رافداً رئيسياً لتعزيز النمو الاقتصادي للمدينة. ولا شك أن هناك عملاً متواصلاً مع شركات الطيران المحلية مثل طيران الإمارات وفلاي دبي وشركات طيران عالمية، للوصول إلى أسواق جديدة للمحافظة على استدامة نمو أعداد الزوار، وهو الأمر الذي يأتي بالتوازي مع تشجيع المستثمرين على الاستثمار في الفنادق ومرافق الضيافة لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة.

*ما هو تقديركم لمتوسط إنفاق الزائر في دبي؟ وكيف تقارنون ذلك مع النسب العالمية؟

بحسب تقرير المجلس العالمي للسياحة والسفر فإن حجم إنفاق الزوار الدوليين في دبي ارتفع بـ 74% من 62.1 مليار درهم إلى 108 مليارات درهم بنهاية العام الماضي لتتجاوز بذلك مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019، حيث وصل حجم الإنفاق حينها 106.5 مليارات درهم، بينما ارتفع حجم إنفاق السائح الداخلي في دبي بـ35.3 % من 10 مليارات في 2021 إلى 13.6 ملياراً العام الماضي بنمو 35.3 % ليتخطى أيضاً مستويات عام 2019، حيث وصل الإنفاق حينها إلى 10.7 مليارات درهم.

*ما هي نسبة الزوار المتكررين في دبي؟ وكيف تعملون على رفع هذه النسبة؟

من ضمن أهداف استراتيجية دبي السياحية تشجيع الزوار على تكرار الزيارة، حيث نسعى من خلال توفير التجارب الكثيرة وكذلك تشييد المشاريع السياحية الجديدة إلى إتاحة الفرصة لمحبي السفر لاستكشاف دبي لأكثر من مرة. فيما تلعب العروض التي يقدمها الشركاء دوراً في جذب الزوار، كما أن تعدد التأشيرات التي يتم تقديمها للراغبين بالقدوم إلى دبي تعطيهم المزيد من الخيارات لتكرار الزيارات. وتعد دبي من أكثر المدن العالمية في استقطاب الزوار المتكررين لما تقدم لهم من تجارب جديدة على مدار العام، حيث شكلت نسبتهم 22 % من إجمالي عدد الزوار الدوليين خلال العام الماضي.، حيث تعد هذه النسبة من الأعلى عالمياً

*ما هي العوامل التي تساعد على زيادة الطلب على الفنادق الشاطئية، لا سيما خلال موسم الذروة، وهل مشروع مثل نخلة جميرا أعطى زخماً لمثل هذه الفنادق؟

تحظى الفنادق الشاطئية باهتمام من قبل سكان وزوار دبي لما توفره هذه الفنادق من خيارات متنوعة لمرتاديها، كما أن بعضها يتضمن مرافق ترفيهية متنوعة مناسبة للقيام بأنشطة مختلفة بما في ذلك أحواض السباحة والألعاب والمنزلقات والحدائق المائية وغيرها. ولا شك أن مشروع نخلة جميرا وغيره يعتبر إضافة مهمة للمقومات السياحية في دبي التي أصبحت قادرة على جذب فئات متنوعة من المسافرين والعائلات. وقد شكلت المنشآت الفندقية من فئتي 4 و5 نجوم ما نسبته %86 من إجمالي الفنادق الشاطئية التي تم افتتاحها أخيراً. وهو ما يعكس الحرص على توفير تجارب متميزة وفاخرة لنزلاء هذه الفئة من الفنادق.

*ما هي أهم محفزات الاستثمار في فنادق دبي؟ وما هو متوسط العائد على الاستثمار الفندقي؟

لا شك أن الإحصاءات والنتائج المشجعة لأداء قطاع السياحة في دبي وتحقيقها مستويات نمو ثابتة في أعداد الزوار وارتفاع متوسط العائد على الغرف الفندقية إلى جانب التسهيلات التي تقدمها حكومة دبي للمستثمرين، وكذلك الفرص الكثيرة التي ستنجم عن المبادرات والخطط المستقبلية بما فيها أجندة دبي الاقتصادية D33 تشجع على جذب الاستثمارات وإقامة المزيد من المشاريع تماشياً مع مستهدفاتها لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة، بالإضافة إلى امتلاكها شركات طيران تعتبر ضمن الأسرع نموا عالميا كلها عوامل تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بقطاع السياحة في الإمارة.

*كيف تعملون في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على تعزيز نسب التوطين؟

تعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي من خلال عدد من المبادرات على تدريب وتوظيف الشباب الإماراتيين في قطاع السياحة، ومن أبرزها، مبادرة ((مضياف)) التي تهدف إلى جذب وتدريب وتأهيل المواطنين والمواطنات لدخول سوق العمل، إذ يساعد التوطين على تحسين تجربة الزوار، ويوفر لهم فرصة التفاعل والحوار مع المواطنين، وذلك من خلال التدريب الذي تقدمه كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الشركات في القطاع الخاص لاحتضان الكوادر الوطنية الشابة.

5 عوامل تحفز الاستثمار الفندقي في دبي:

1 - التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين

2 - مبادرات وخطط التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص

3 - نمو العائد على الاستثمار السياحي والفندقي

4 - الحفاظ على مستويات نمو ثابتة في أعداد الزوار

5 - امتلاك شركات طيران تصنف ضمن الأسرع نمواً عالمياً

مرتكزات النمو السياحي:

النشاط الاقتصادي

توسع الناقلات

الفعاليات الكبرى