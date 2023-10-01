«أديبك» ينطلق اليوم بمشاركة قادة قطاع الطاقة العالمي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق اليوم فعاليات معرض ومؤتمر ((أديبك 2023))، في أبوظبي، بمشاركة قادة قطاع الطاقة العالمي، ومشاركين من 164 دولة، من بينهم 40 وزيراً للطاقة، وأكثر من 100 مسؤول تنفيذي من دول العالم. وتتضمن الفعاليات 10 مؤتمرات استراتيجية وتقنية، إضافة إلى 18 مقابلة مهمة مع كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة.

كما يشارك نحو 2200 عارض يمثلون قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والشحن والتصنيع، من بينهم نحو 54 شركة من شركات النفط الوطنية، وشركات النفط العالمية الكبرى، من خلال 30 جناحاً دولياً فيما يتوقع أن يستقطب المعرض نحو 160 ألف زائر.

قطاع الهيدروجين

ويناقش القادة ووزراء الطاقة والخبراء والمسؤولون السياسات المتوقعة في قطاع الهيدروجين، وكيفية التعاون لتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى بحث التحول الكبير في سوق الطاقة، وبدايات نظام عالمي جديد، مع تسارع السياسات، كما سيناقش قادة العالم التحول في نظام الطاقة، وكيفية إدارة أزمة الطاقة، وستركز المناقشات على كيفية تحول خريطة إمدادات الطاقة ومرونة النظام العالمي كما تتناول الجلسات قضية تحول الطاقة والسياسات المبتكرة، لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، بالإضافة إلى قضية ((أمن الطاقة))، وما تمثله من مصدر قلق عالمي، بالإضافة إلى قضايا الأمن والاستدامة.

وأكد كريستوفر هدسون رئيس شركة ((دي إم جي إيفنتس))، الجهة المنظمة لـ((أديبك 2023))، لـ((البيان))، أن المعرض ينطلق تحت شعار ((إزالة الكربون أسرع معاً))، بهدف توحيد القطاع وصناع القرار والمبتكرين لتسريع وتيرة إزالة الكربون، من خلال الابتكار والتعاون. وقال: نحن جميعاً في سباق مع الزمن، وندرك أهمية تسريع جهود إزالة الكربون.

وتابع: تستعد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وفي عام الاستدامة يقدم ((أديبك)) فرصة فريدة للوصول إلى قطاع طاقة يتحلى بالمسؤولية والنهج المستقبلي، لإظهار الالتزام بتقليل الانبعاثات، وتعزيز التقدم في مجال الطاقة. وأكد هدسون أن القوّة الأساسية لمعرض ومؤتمر ((أديبك))، تكمن في تنمية الشراكات التي تؤدي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في الوقت المناسب.

وأكد فادي الشهابي شريك ورئيس الاستدامة في شركة ((كي بي إم جي))، أن مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ((أديبك))، تهدف إلى التعرف إلى أفضل الممارسات في قطاع الطاقة، إضافة إلى متابعة قضايا الاستدامة، التي تتصدر أجندة أولويات حكومة دولة الإمارات في مختلف الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص. وقال: نشهد تطوراً ملموساً في هذا المجال، من خلال إدراج عنصر الاستدامة في مختلف العمليات.

وأشار إلى أهمية انعقاد هذا الحدث بشكل سنوي في الإمارات، حيث يسهم في استقطاب العديد من الاستثمارات في مجالات الطاقة إلى الدولة، ويجسد الدور الكبير الذي تلعبه الدولة في دعم الإجراءات والممارسات البيئية التي تفيد المجتمعات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار طارق الحوسني رئيس مجلس إدارة مجموعة زيرو غرافيتي إنترناشونال الإماراتية، إلى أن معرض ((أديبك))، يكتسب أهمية خاصة في دورته الحالية، كونه يقام تحت شعار ((إزالة الكربون أسرع معاً))، لمواجهة التحديات العالمية الرئيسة، والاستجابة لحاجة العالم للحصول على إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة النظيفة، وإيجاد حلول عملية وفعالة، تسهم في تحقيق انتقال واقعي خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة.

وقال الحوسني: ((تستضيف العاصمة أبوظبي فعاليات ((أديبك 2023))، خلال الفترة 2 - 5 أكتوبر، ويهدف هذا الحدث الدولي إلى دفع الاتجاهات المستقبلية لقطاع الطاقة، من خلال تسريع جهود إزالة الكربون، والحد من الانبعاثات للمساهمة في بناء منظومة طاقة المستقبل)).

وأضاف الحوسني: ((وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستحتضن دولة الإمارات فعاليات مؤتمر الأطراف كوب 28، الأمر الذي يؤكد ضرورة الجهوزية للالتزام بالمساهمة في إعادة تشكيل قطاع الطاقة، ودعم الجهود العالمية للتصدي لتحديات قطاع الطاقة، وظاهرة تغير المناخ على مستوى العالم، لبناء مستقبل مستدام)).

((إم آند كو))

وأعلنت شركة ((إم آند كو)) الإماراتية، مشاركتها في فعاليات المعرض للمرة الثالثة على التوالي، حيث تستعرض خدماتها في تمثيل واستقطاب شركات الطاقة العالمية، وجذبها للعمل والاستثمار في الدولة. وقال منصور عبدالجبار الصايغ الرئيس التنفيذي لمجموعة الصايغ المدير العام لشركة ((إم آند كو)): تكتسب دورة العام الحالي من معرض أديبك، أهمية كبيرة، حيث ستركز على جمع الأفكار والتطلعات والتقنيات والاستثمارات اللازمة لتسريع وتيرة إزالة الكربون، وتأسيس نظام طاقة مستقبلي، وتحقيق التقدم النوعي اللازم لإنشاء منظومة طاقة شاملة، قادرة على تلبية متطلبات الفترة القادمة.

وتعرض شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية في التحوّل الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة أكثر من 21 حلاً ومنتجاً أمام زوار معرض أديبك، ويتصدر مشهد هذا العام حل ((خبير الأتمتة)) من منصة ((إيكو ستركشر)) التابعة لشنايدر إلكتريك.

وقال أحمد خشان، رئيس شنايدر إلكتريك في منطقة دول الخليج: ((تؤكد أحدث مجموعة من الحلول المبتكرة التي نطرحها في هذا الحدث، بما في ذلك خبير الأتمتة من إيكو ستركشر ومحفظة حلول للأمن السيبراني في مختلف أنحاء المنطقة، التزامنا بتقديم تقنيات موفرة للطاقة ستغير مشهد الطاقة في الشرق الأوسط)).

وتابع : ((يتمثل هدفنا في مساعدة الشركات على أن تصبح أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، ودعمها على خفض تكاليف الطاقة والتكاليف التشغيلية، بهدف تسريع التحوّل في مجال الطاقة)).