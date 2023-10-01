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وزير الخارجية يبحث مع السفير الكويتي أطر التعاون الثنائي المشترك

10/1/2023 7:21:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬بمقر‭ ‬الوزارة‭ ‬أمس،‭ ‬الشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

‭ ‬وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬مسار‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬وما‭ ‬يربط‭ ‬بينهما‭ ‬من‭ ‬وشائج‭ ‬القربى‭ ‬والأخوة‭ ‬والمحبة‭ ‬والمصير‭ ‬المشترك،‭ ‬واستعراض‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تطورًا‭ ‬ونموًا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وسبل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬ويعود‭ ‬بالخير‭ ‬والمنفعة‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬القضايا‭ ‬موضع‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

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