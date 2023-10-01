وزير الخارجية يبحث مع السفير الكويتي أطر التعاون الثنائي المشترك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بمقر الوزارة أمس، الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء تم بحث مسار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وما يربط بينهما من وشائج القربى والأخوة والمحبة والمصير المشترك، واستعراض أطر التعاون الثنائي المشترك التي تشهد تطورًا ونموًا في مختلف المجالات وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يلبي التطلعات والأهداف المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا موضع الاهتمام المشترك.
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