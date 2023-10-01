وزير شؤون الدفاع يشيد بمتانة العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وسلطنة عمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وفداً من موجهي كلية القيادة والأركان المشتركة بسلطنة عُمان الشقيقة، صباح أمس الأحد.
وخلال اللقاء رحب وزير شؤون الدفاع بوفد موجهي كلية القيادة والأركان المشتركة بسلطنة عُمان الشقيقة، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة وما تتميز به من تطور مستمر على كل الأصعدة، خصوصاً في المجال العسكري.
حضر اللقاء اللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء الركن صلاح راشد آل سعد مدير التدريب العسكري.
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