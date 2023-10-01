وزير شؤون الدفاع يشيد بمتانة العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وسلطنة عمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬بوفد‭ ‬موجهي‭ ‬كلية‭ ‬القيادة‭ ‬والأركان‭ ‬المشتركة‭ ‬بسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بمتانة‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬وما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬بحري‭ ‬يوسف‭ ‬أحمد‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للإمداد‭ ‬والتموين،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬صلاح‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬سعد‭ ‬مدير‭ ‬التدريب‭ ‬العسكري‭. ‬

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