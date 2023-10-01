حرم عمدة الحي المالي بلندن نوهت بالتجربة البحرينية المتقدمة في مجال تمكين ودعم النساء البحرينيات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في مقر المجلس بالرفاع السيدة فيليسيتي ليونز، حرم سعادة اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي للعاصمة البريطانية «لندن».
ورحبت الأنصاري في مستهل اللقاء بالسيدة ليونز، وقدمت شرحاً حول دور المجلس الأعلى للمرأة كآلية وطنية مسؤولة عن متابعة مجالات تقدم المرأة وإبراز دورها في الحياة العامة واستقرار المجتمع، إضافة إلى ما يقوم به المجلس من برامج ومبادرات في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
وتناول اللقاء استعراض وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الصلة بالمرأة حول العالم، وكيف يمكن تعزيز الجهود الدولية ذات الصلة بتمكين المرأة ودفع تقدمها وإزالة العوائق التي تحد من انطلاقتها، وذلك في إطار العمل الدولي المرتبط بالأجندة العالمية للتنمية المستدامة.
من جانبها نوهت السيدة ليونز بالتجربة البحرينية المتقدمة في مجال تمكين ودعم النساء البحرينيات من خلال المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله، مؤكدة حرصها على التعريف بهذه التجربة على أوسع نطاق ممكن، تقديراً لجهود تمكين واستدامة تقدم المرأة في مملكة البحرين.
كلمات دالة
MENAFN01102023000055011008ID1107172373
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.