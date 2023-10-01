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حرم عمدة الحي المالي بلندن نوهت بالتجربة البحرينية المتقدمة في مجال تمكين ودعم النساء البحرينيات

10/1/2023 7:21:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت‭ ‬هالة‭ ‬الأنصاري‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المجلس‭ ‬بالرفاع‭ ‬السيدة‭ ‬فيليسيتي‭ ‬ليونز،‭ ‬حرم‭ ‬سعادة‭ ‬اللورد‭ ‬نيكولاس‭ ‬ليونز‭ ‬عمدة‭ ‬الحي‭ ‬المالي‭ ‬للعاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬لندن‮»‬‭.‬

ورحبت‭ ‬الأنصاري‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء‭ ‬بالسيدة‭ ‬ليونز،‭ ‬وقدمت‭ ‬شرحاً‭ ‬حول‭ ‬دور‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬كآلية‭ ‬وطنية‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬متابعة‭ ‬مجالات‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬وإبراز‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬العامة‭ ‬واستقرار‭ ‬المجتمع،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

وتناول‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بشأن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالمرأة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬ودفع‭ ‬تقدمها‭ ‬وإزالة‭ ‬العوائق‭ ‬التي‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬انطلاقتها،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬الدولي‭ ‬المرتبط‭ ‬بالأجندة‭ ‬العالمية‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬نوهت‭ ‬السيدة‭ ‬ليونز‭ ‬بالتجربة‭ ‬البحرينية‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تمكين‭ ‬ودعم‭ ‬النساء‭ ‬البحرينيات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظها‭ ‬الله،‭ ‬مؤكدة‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬التعريف‭ ‬بهذه‭ ‬التجربة‭ ‬على‭ ‬أوسع‭ ‬نطاق‭ ‬ممكن،‭ ‬تقديراً‭ ‬لجهود‭ ‬تمكين‭ ‬واستدامة‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

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