وزير المالية: العلاقات الثنائية بين البحرين والمملكة المتحدة تشهد نمواً على الأصعدة كافة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عمق العلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، مشيراً إلى أهمية مواصلة تعزيز تلك العلاقات والدفع بها نحو مزيدٍ من التعاون والعمل المشترك بما يسهم في رفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال لقائه أمس، اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن والوفد المرافق، وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، وخالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وعدد من المسؤولين، حيث رحب باللورد نيكولاس ليونز، مستعرضاً معه العلاقات التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وما تشهده من تطورٍ ونماء على الأصعدة كافة، وبالأخص في المجالين المالي والاقتصادي، لافتاُ إلى ما توليه مملكة البحرين من حرصٍ واهتمام لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يسهم في فتح آفاق أرحب للشراكة الاستراتيجية والتكامل الاقتصادي القائم بين البلدين، بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة.
كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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