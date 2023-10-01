السفارة الأفغانية في الهند تعلق نشاطها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيودلهي‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬علّقت‭ ‬السفارة‭ ‬الأفغانية‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬أنشطتها‭ ‬أمس،‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬طالبان‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬انهيار‭ ‬الحكومة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الغرب‭. ‬

ولا‭ ‬تعترف‭ ‬معظم‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الهند،‭ ‬رسميا‭ ‬بحكومة‭ ‬طالبان‭ ‬لكنها‭ ‬تقر‭ ‬بأنها‭ ‬السلطة‭ ‬الحاكمة‭ ‬بحكم‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‭. ‬

وترك‭ ‬ذلك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السفارات‭ ‬والقنصليات‭ ‬الأفغانية‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬ضبابي،‭ ‬إذ‭ ‬رفض‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬عيّنتهم‭ ‬الحكومة‭ ‬السابقة‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬مقار‭ ‬السفارات‭ ‬وتسليمها‭ ‬لممثلين‭ ‬اختارتهم‭ ‬سلطات‭ ‬طالبان‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للسفارة‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬ببالغ‭ ‬الحزن‭ ‬والأسف‭ ‬والخيبة‭ ‬تعلن‭ ‬السفارة‭ ‬الأفغانية‭ ‬في‭ ‬نيودلهي‭ ‬قرارها‭ ‬وقف‭ ‬عملياتها‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الهند‭ ‬ستتولى‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬السفارة‭ ‬كسلطة‭ ‬تصريف‭ ‬أعمال‭. ‬

وأكد‭ ‬البيان‭ ‬غير‭ ‬الموقّع‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬بات‭ ‬‮«‬صعبا‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‮»‬‭ ‬وخصوصا‭ ‬بسبب‭ ‬خفض‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬والموارد،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬دعم‭ ‬كاف‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬لتجديد‭ ‬تأشيرات‭ ‬الدبلوماسيين‮»‬‭.‬

وأعقبت‭ ‬قرار‭ ‬الإغلاق‭ ‬تقارير‭ ‬أفادت‭ ‬عن‭ ‬مغادرة‭ ‬السفير‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬الهند‭ ‬في‭ ‬الشهور‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فيما‭ ‬تسود‭ ‬خلافات‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬من‭ ‬تبقوا‭ ‬في‭ ‬نيودلهي‭. ‬