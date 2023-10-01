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بنجلاديش تمنع زعيمة المعارضة من تلقي علاج طبي في الخارج

10/1/2023 7:21:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

دكا‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬منعت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬بنجلادش‭ ‬الأحد‭ ‬خالدة‭ ‬ضياء،‭ ‬زعيمة‭ ‬المعارضة‭ ‬ورئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬السابقة‭ ‬مرتين،‭ ‬من‭ ‬المغادرة‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬لتلقي‭ ‬علاج‭ ‬طبي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬أمس‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬ضياء‭. ‬

ووصف‭ ‬قيصر‭ ‬كمال،‭ ‬المسؤول‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬بنجلادش،‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬منع‭ ‬ضياء‭ (‬78‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬تتنقل‭ ‬على‭ ‬كرسي‭ ‬متحرك‭ ‬من‭ ‬مغادرة‭ ‬البلاد،‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬انتقام‭ ‬سياسي‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬بنجلادش‭ ‬انتخابات‭ ‬عامة‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬يناير‭. ‬وأعربت‭ ‬حكومات‭ ‬غربية‭ ‬عدة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعات‭ ‬حقوقية‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬حيال‭ ‬الأجواء‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تسود‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬

وتهيمن‭ ‬ضياء‭ ‬وعدوتها‭ ‬السياسية‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الشيخة‭ ‬حسينة‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يناهز‭ ‬عدد‭ ‬سكانه‭ ‬170‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعين‭ ‬عاما‭. ‬

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