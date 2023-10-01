بنجلاديش تمنع زعيمة المعارضة من تلقي علاج طبي في الخارج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
دكا – (أ ف ب): منعت السلطات في بنجلادش الأحد خالدة ضياء، زعيمة المعارضة ورئيسة الوزراء السابقة مرتين، من المغادرة إلى الخارج لتلقي علاج طبي، وفق ما أكد أمس مسؤول في حزب ضياء.
ووصف قيصر كمال، المسؤول القانوني في الحزب القومي في بنجلادش، قرار الحكومة منع ضياء (78 عاما) التي تتنقل على كرسي متحرك من مغادرة البلاد، بأنه «انتقام سياسي».
ومن المقرر أن تشهد بنجلادش انتخابات عامة قبل نهاية يناير. وأعربت حكومات غربية عدة إضافة إلى مجموعات حقوقية عن قلقها حيال الأجواء السياسية التي تسود هذا البلد.
وتهيمن ضياء وعدوتها السياسية رئيسة الوزراء الشيخة حسينة على الحياة السياسية في بلد يناهز عدد سكانه 170 مليون نسمة منذ أكثر من أربعين عاما.
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