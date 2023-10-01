رئيس المالديف الجديد يتعهد توحيد الأرخبيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
ماليه (المالديف) – (أ ف ب): أكد الرئيس الجديد المنتخب في المالديف محمد مويزو رغبته في توحيد الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، بعد فوزه في انتخابات تعهد فيها المرشح المؤيد للتقارب مع الصين إعادة التوازن إلى العلاقات مع الهند.
وقال مويزو لمؤيديه بعد فوزه السبت «بغض النظر عن انتمائهم السياسي، فإنهم جميعا مواطنون مالديفيون أمامي».
وأضاف «يتمتعون بالحقوق نفسها ويحق لهم المساواة في كل شيء».
ووفقا للنتائج التي أصدرتها اللجنة الانتخابية حصل مويزو (45 عاما) على 54 , 06 % من الأصوات متقدما على الرئيس المنتهية ولايته محمد صليح (61 عاما) الذي أقر فورا بالهزيمة موجها «تهانيه» إلى منافسه عبر منصة إكس.
وأكد مصدر مقرب من مويزو أمس أنه «بدأ العمل على تشكيل فريقه» مؤكدا أن الرئيس الجديد «يرغب في انتقال سلس وسلمي».
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