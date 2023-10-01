رئيس المالديف الجديد يتعهد توحيد الأرخبيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ماليه‭ (‬المالديف‭) ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الجديد‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬المالديف‭ ‬محمد‭ ‬مويزو‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬توحيد‭ ‬الأرخبيل‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهندي،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬تعهد‭ ‬فيها‭ ‬المرشح‭ ‬المؤيد‭ ‬للتقارب‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬إعادة‭ ‬التوازن‭ ‬إلى‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الهند‭.‬

وقال‭ ‬مويزو‭ ‬لمؤيديه‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬انتمائهم‭ ‬السياسي،‭ ‬فإنهم‭ ‬جميعا‭ ‬مواطنون‭ ‬مالديفيون‭ ‬أمامي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يتمتعون‭ ‬بالحقوق‭ ‬نفسها‭ ‬ويحق‭ ‬لهم‭ ‬المساواة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭. ‬

ووفقا‭ ‬للنتائج‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬اللجنة‭ ‬الانتخابية‭ ‬حصل‭ ‬مويزو‭ (‬45‭ ‬عاما‭) ‬على‭ ‬54 , 06 % ‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬محمد‭ ‬صليح‭ (‬61‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬أقر‭ ‬فورا‭ ‬بالهزيمة‭ ‬موجها‭ ‬‮«‬تهانيه‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬منافسه‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭.‬

وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬مويزو‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بدأ‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬فريقه‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬يرغب‭ ‬في‭ ‬انتقال‭ ‬سلس‭ ‬وسلمي‮»‬‭.‬