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قتيلان جراء انفجارات في مبنى للحرس الثوري الإيراني بريف دمشق الغربي

10/1/2023 7:21:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

دمشق‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أمس‭ ‬بسقوط‭ ‬قتيلين‭ ‬جراء‭ ‬انفجارات‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬قرى‭ ‬الأسد‭ ‬بريف‭ ‬دمشق‭ ‬الغربي‭. ‬

وقال‭ ‬المرصد‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬لندن‭ ‬مقرا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬سمع‭ ‬دوي‭ ‬

ثلاثة‭ ‬انفجارات‭ ‬عنيفة‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭/‬الأحد‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬يتبع‭ ‬

للفرقة‭ ‬الرابعة‭ ‬والحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬بجانب‭ ‬مسجد‭ ‬الحمزة‭ ‬في‭ ‬قرى‭ ‬الأسد‭ ‬بريف‭ ‬دمشق‭ ‬الغربي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬المرصد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يشاهد‭ ‬إطلاق‭ ‬أي‭ ‬صاروخ‭ ‬للدفاع‭ ‬الجوي،‭ ‬وأدت‭ ‬الانفجارات‭ ‬بحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬الأولية‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬قتيلين‭ ‬من‭ ‬جنسية‭ ‬غير‭ ‬معروفة‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬ووقوع‭ ‬أضرار‭ ‬مادية‭ ‬كبيرة‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬المرصد‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬اغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬فجرت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مستودعات‭ ‬للصواريخ‭ ‬ضمن‭ ‬اللواء‭ ‬81‭ ‬التابع‭ ‬للفرقة‭ ‬الثالثة‭ ‬بقوات‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الرحيبة‭ ‬بريف‭ ‬دمشق‭ ‬الشمالي‭ ‬الشرقي‮»‬‭. ‬

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