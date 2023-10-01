ميد فيديف: قوات التدريب البريطانية في أوكرانيا قد تكون أهدافا مشروعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

موسكو‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬السابق‭ ‬دميتري‭ ‬ميدفيديف‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬الجنود‭ ‬البريطانيين‭ ‬الذين‭ ‬يقومون‭ ‬بتدريب‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬سيكونون‭ ‬أهدافا‭ ‬مشروعة‭ ‬للقوات‭ ‬الروسية،‭ ‬وكذلك‭ ‬المصانع‭ ‬الألمانية‭ ‬التي‭ ‬تنتج‭ ‬صواريخ‭ ‬توروس‭ ‬إذا‭ ‬قدمت‭ ‬إمدادات‭ ‬لكييف‭. ‬

وقال‭ ‬ميدفيديف‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الروسي،‭ ‬الذي‭ ‬صار‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬السياسية‭ ‬الروسية‭ ‬المعادية‭ ‬للغرب‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬متزايد،‭ ‬إن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬الغرب‭ ‬تعجل‭ ‬باندلاع‭ ‬حرب‭ ‬عالمية‭ ‬ثالثة‭. ‬

وفي‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬تيليجرام‭ ‬وجه‭ ‬ميدفيديف‭ ‬غضبه‭ ‬أولا‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطاني‭ ‬المُعين‭ ‬حديثا‭ ‬جرانت‭ ‬شابس،‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬صحفية‭ ‬إن‭ ‬لندن‭ ‬تريد‭ ‬نشر‭ ‬مدربين‭ ‬عسكريين‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬قوات‭ ‬أوكرانية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬أو‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭. ‬

وكتب‭ ‬ميدفيديف‭ ‬على‭ ‬تيليجرام‭: ‬‮«‬‭(‬هذا‭) ‬سيحول‭ ‬مدربيهم‭ ‬إلى‭ ‬هدف‭ ‬مشروع‭ ‬لقواتنا‭ ‬المسلحة‭... ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬تماما‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬القضاء‭ ‬عليهم‭ ‬بلا‭ ‬رحمة‭.. ‬ليس‭ ‬كمرتزقة،‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬كمتخصصين‭ ‬بريطانيين‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‮»‬‭. ‬

وعلق‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬شابس‭ ‬الأحد‭ ‬قائلا‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬خطط‭ ‬فورية‭ ‬لنشر‭ ‬مدربين‭ ‬عسكريين‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وأضاف‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬لحزب‭ ‬المحافظين‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭: ‬‮«‬ما‭ ‬كان‭ ‬يقوله‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬أن‭ ‬نقوم‭ ‬ببعض‭ ‬هذا‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭. ‬

وأردف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬وليس‭ ‬الآن‭. ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬إرسال‭ ‬جنود‭ ‬بريطانيين‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬الحالي‮»‬‭. ‬

ثم‭ ‬حوّل‭ ‬ميدفيديف‭ ‬سهامه‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا،‭ ‬منتقدا‭ ‬بشدة‭ ‬من‭ ‬يطالبون‭ ‬برلين‭ ‬بتزويد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بصواريخ‭ ‬كروز‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬توروس‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬ضرب‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬وعرقلة‭ ‬وصول‭ ‬إمدادات‭ ‬موسكو‭ ‬إلى‭ ‬قواتها‭. ‬وقال‭ ‬ميدفيديف‭: ‬‮«‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭. ‬حسنا،‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة،‭ ‬ستكون‭ ‬أيضا‭ ‬الضربات‭ ‬على‭ ‬المصانع‭ ‬الألمانية‭ ‬التي‭ ‬تنتج‭ ‬هذه‭ ‬الصواريخ‭ ‬متوافقة‭ ‬تماما‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هؤلاء‭ ‬الحمقى‭ ‬يدفعوننا‭ ‬بقوة‭ ‬نحو‭ ‬حرب‭ ‬عالمية‭ ‬ثالثة‮»‬‭. ‬

كان‭ ‬شابس‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬ذا‭ ‬صنداي‭ ‬تليجراف‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬‮«‬النهاية‮»‬‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يرى‭ ‬انتقال‭ ‬مهمة‭ ‬تدريب‭ ‬بريطانيا‭ ‬لقوات‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬في‭ ‬بلادهم‮»‬‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬وقال‭ ‬شابس‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬تليجراف‭ ‬إنه‭ ‬تحدث‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولودمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬بشأن‭ ‬مساعدة‭ ‬البحرية‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬السفن‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬بريطانيا‭ ‬تدرس‭ ‬سبل‭ ‬تأهيل‭ ‬أوكرانيا‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬الناتو‭). ‬

‭ ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬مجند‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تلقوا‭ ‬تدريبات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬ولكن‭ ‬دول‭ ‬الناتو‭ ‬تتجنب‭ ‬إقامة‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بسبب‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬تورط‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬المعركة‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭. ‬وهذه‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يتحدث‭ ‬فيها‭ ‬ميدفيديف‭ ‬عن‮

‬إمكانية‭ ‬اشتعال‭ ‬حرب‭ ‬عالمية‭ ‬ثالثة،‭ ‬فقد‭ ‬كررها‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬في‭ ‬انتقاد‭ ‬لقوى‭ ‬الغرب‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬ميونخ،‭ ‬دعت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬أنالينا‭ ‬بيربوك‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬ضم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬وخلال‭ ‬فعالية‭ ‬انتخابية‭ ‬لحزب‭ ‬الخضر‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬بافاريا،‭ ‬قالت‭ ‬الرئيسة‭ ‬السابقة‭ ‬للحزب‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬واجب‭ ‬ألمانيا‭ ‬‮«‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬من‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬عندما‭ ‬تنتهي‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬المخيفة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‮»‬‭. ‬وأعربت‭ ‬بيربوك‭ ‬عن‭ ‬اعتقادها‭ ‬بأن‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬مسألة‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬ألمانيا‭. ‬