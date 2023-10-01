هجوم انتحاري في محيط البرلمان التركي قبل حضور أردوجان جلسته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أنقرة‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬شن‭ ‬مجهولان،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬هجوماً‭ ‬بالقنابل‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬أنقرة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مقر‭ ‬البرلمان،‭ ‬قبل‭ ‬حضور‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان،‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬أمام‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬افتتاحية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التنظيمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬لن‭ ‬تستطيع‭ ‬منعنا‭ ‬من‭ ‬السير‭ ‬باتجاه‭ ‬أهدافنا‮»‬‭.‬

ووصل‭ ‬أردوجان‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬البرلمان،‭ ‬ظهراً،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬مقرراً،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أدانت‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬الإرهابي‮»‬،‭ ‬وعبرت‭ ‬عن‭ ‬تضامنها‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التركية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إرهابيين‭ ‬اثنين‮»‬‭ ‬شنا‭ ‬هجوماً‭ ‬بالقنابل،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬ضابطي‭ ‬شرطة‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬التركي‭ ‬علي‭ ‬يرلي‭ ‬كايا،‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقاً‭)‬،‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬الشخصين‭ ‬فجر‭ ‬نفسه،‭ ‬فيما‭ ‬تولت‭ ‬الشرطة‭ ‬التركية‭ ‬أمر‭ ‬الآخر‭ ‬‮«‬وتم‭ ‬تحييده‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬الوزير‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬09‭:‬30‭ ‬صباحاً،‭ ‬جاء‭ ‬إرهابيان‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬مركبة‭ ‬تجارية‭ ‬خفيفة‭ ‬أمام‭ ‬بوابة‭ ‬مدخل‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للأمن‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬لدينا،‭ ‬وشنا‭ ‬هجوماً‭ ‬بالقنابل‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ضابطي‭ ‬شرطي‭ ‬أصيبا‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‭ ‬أثناء‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬كفاح‭ ‬تركيا‭ ‬سيستمر‭ ‬حتى‭ ‬تحييد‭ ‬آخر‭ ‬‮«‬إرهابي‮»‬،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬وصفه‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬التركي‭ ‬علي‭ ‬يرلي‭ ‬قايا‭ ‬إن‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬منعوا‭ ‬مهاجما‭ ‬ثانيا‭ ‬من‭ ‬تفجير‭ ‬متفجرات‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬

وفي‭ ‬آخر‭ ‬المعلومات‭ ‬أن‭ ‬السيارة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الانتحاري‭ ‬على‭ ‬مديرية‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬يملكها‭ ‬طبيب‭ ‬بيطري‭ ‬تم‭ ‬قتله‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭. ‬وتشير‭ ‬المعلومات‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬منفذي‭ ‬الهجوم‭ ‬بقتل‭ ‬مالك‭ ‬السيارة‭ ‬ويدعى‭ ‬ميخائيل‭ ‬بوزلوغان،‭ ‬وهو‭ ‬طبيب‭ ‬بيطري‭ ‬من‭ ‬قيصري،‭ ‬حيث‭ ‬أطلقا‭ ‬النار‭ ‬عليه‭ ‬ثم‭ ‬استوليا‭ ‬على‭ ‬السيارة‭ ‬وتوجها‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬أنقرة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الهجوم‭. ‬وعثرت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬على‭ ‬جثمان‭ ‬الطبيب‭ ‬البيطري‭ ‬ملقى‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬خالية‭ ‬بضواحي‭ ‬قرية‭ ‬دفالي‭ ‬بمدينة‭ ‬قيصري‭.‬

وقد‭ ‬تبنى‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الهجوم‭ ‬الانتحاري‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬أنقرة‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬وقال‭ ‬الحزب‭ ‬لوكالة‭ ‬‮«‬إيه‭ ‬إن‭ ‬إف‮»‬‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحركة‭ ‬الكردية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬عملا‭ ‬فدائيا‭ ‬نفذ‭ ‬ضد‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التركية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬فريق‭ ‬تابع‭ ‬للواء‭ ‬الخالدين‮»‬‭.‬

وأوردت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬تركية‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استخدام‭ ‬قاذفة‭ ‬صواريخ‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم‭ ‬الإرهابي‭ ‬على‭ ‬مديرية‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬أنقرة‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬الساعة‭ ‬09‭:‬30‭ ‬صباحاً،‭ ‬وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬تم‭ ‬مشاركتها‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬قاذفة‭ ‬صواريخ‭ ‬ملقاة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الهجوم‭. ‬ووقع‭ ‬التفجير‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬يضم‭ ‬مقار‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يستعد‭ ‬لافتتاح‭ ‬دورته‭ ‬الجديدة‭ ‬أمس‭ ‬بحضور‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬الذي‭ ‬ألقى‭ ‬خطابا‭ ‬أثناء‭ ‬المناسبة،‭ ‬وفق‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬تركية‭. ‬وتحدّثت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬التلفزيونية‭ ‬الخاصة‭ ‬عن‭ ‬أصوات‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬الحي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إغلاقه‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انتشار‭ ‬كثيف‭ ‬لمركبات‭ ‬الشرطة‭ ‬وسيارات‭ ‬الإسعاف‭.‬

تعهد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬منع‭ ‬‮«‬الإرهابيين‮»‬‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬أهدافهم‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬استهدف‭ ‬مجمعا‭ ‬أمنيا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬أنقرة‭ ‬قبيل‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬البرلمانية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المقرّر‭ ‬أن‭ ‬تصادق‭ ‬على‭ ‬انضمام‭ ‬السويد‭ ‬إلى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭. ‬

وأكد‭ ‬أردوجان‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬أمام‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإرهابيين‭ ‬لن‭ ‬يحقّقوا‭ ‬أهدافهم‭ ‬أبداً‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الأشرار‭ ‬الذين‭ ‬يهدّدون‭ ‬سلام‭ ‬وأمن‭ ‬المواطنين‭ ‬لم‭ ‬يحقّقوا‭ ‬أهدافهم‭ ‬ولن‭ ‬يحقّقوها‭ ‬أبداً‮»‬‭. ‬

وسارع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السويدي‭ ‬أولف‭ ‬كريسترسون‭ ‬إلى‭ ‬الإعلان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّ‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬تؤكد‭ ‬مجدّداً‭ ‬التزامها‭ ‬بالتعاون‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬الإرهاب‮»‬‭.

‬كذلك،‭ ‬قدّم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأجانب‭ ‬دعمهم‭ ‬لتركيا،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تضامنهم‮»‬‭ ‬وإدانتهم‭ ‬للهجوم‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬شارل‭ ‬ميشال‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬مصدوم‮»‬‭. ‬كما‭ ‬دانت‭ ‬ألمانيا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وسفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬الهجوم‭. ‬

ومساء‭ ‬أمس‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬التركية‭ ‬تنفيذ‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تدمير‭ ‬20‭ ‬هدفا‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭. ‬وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬كثف‭ ‬ضرباته‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬جرة‭ ‬وهاكورك‭ ‬ومتينا‭ ‬وقنديل‭ ‬بشمال‭ ‬العراق‭.‬



