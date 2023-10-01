أوكرانيا تتواصل مع أمريكا لضمان المساعدات بعد اتفاق الكونجرس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كييف،‭ ‬واشنطن‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أعلنت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أنها‭ ‬تتواصل‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لضمان‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬مساعدات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬توصل‭ ‬الكونجرس‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬تمويل‭ ‬للحكومة‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬إغلاق‭ ‬المؤسسات‭ ‬الفدرالية،‭ ‬حذفت‭ ‬منه‭ ‬بنود‭ ‬دعم‭ ‬كييف‭. ‬

وتبنى‭ ‬مجلسا‭ ‬النواب‭ ‬والشيوخ‭ ‬الأمريكيان‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬إجراء‭ ‬طارئا‭ ‬يتيح‭ ‬مواصلة‭ ‬تمويل‭ ‬الإدارة‭ ‬الفدرالية‭ ‬موقتا‭ ‬مدة‭ ‬45‭ ‬يوما‭. ‬ويتعين‭ ‬على‭ ‬المشرعين‭ ‬الآن‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬منفصل‭ ‬يتعلق‭ ‬بـ‭ ‬24‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬والإنسانية‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬والتي‭ ‬أراد‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬إدراجها‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭. ‬وأتى‭ ‬تجميد‭ ‬المساعدات‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬الإنفاق‭ ‬الأمريكي‭ ‬بضغط‭ ‬من‭ ‬الجناح‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أوليج‭ ‬نيكولنكو‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬تعمل‭ ‬الآن‭ ‬بفعالية‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬الأمريكيين‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬يشمل‭ ‬القرار‭ ‬الجديد‭ ‬بشأن‭ ‬الميزانية‭ ‬الأمريكية‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬صوغه‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الـ45‭ ‬المقبلة،‭ ‬موارد‭ ‬جديدة‭ ‬لدعم‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬بشأن‭ ‬الميزانية‭ ‬الموقتة‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لن‭ ‬يوقف‭ ‬تدفق‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬إعلانها‮»‬‭.‬

وتعول‭ ‬كييف‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬على‭ ‬المساعدات‭ ‬الغربية‭ ‬لمواجهة‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬وتتصدر‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قائمة‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬مساعدات‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬مع‭ ‬دعم‭ ‬عسكري‭ ‬تجاوزت‭ ‬قيمته‭ ‬40‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بات‭ ‬موضع‭ ‬انقسام‭ ‬سياسي‭ ‬داخلي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بين‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬الديموقراطية‭ ‬والحزب‭ ‬الجمهوري،‭ ‬لاسيما‭ ‬مع‭ ‬تحضر‭ ‬البلاد‭ ‬لأجواء‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬2024‭. ‬

ميدانيا،‭ ‬قالت‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬روسية‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬العسكري‭ ‬إن‭ ‬الهجمات‭ ‬الجوية‭ ‬أدت‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬انقطاع‭ ‬جزئي‭ ‬للكهرباء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬بمدينة‭ ‬خيرسون‭.‬

وأعلنت‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬أطلقت‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬30‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬كاميكازي‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الليل،‭ ‬وأنه‭ ‬تم‭ ‬إسقاط‭ ‬ست‭ ‬عشرة‭ ‬منها‭. ‬كما‭ ‬أصابت‭ ‬الصواريخ‭ ‬الروسية‭ ‬مدينة‭ ‬خاركيف‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬إن‭ ‬حجم‭ ‬الأضرار‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قيد‭ ‬التقييم‭.

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وفي‭ ‬موسكو،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الروسية‭ ‬دمرت‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬أوكرانية‭ ‬فوق‭ ‬منطقة‭ ‬كراسنودار‭ ‬الروسية‭.

‬وقالت‭ ‬كييف‭ ‬إن‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭ ‬شن‭ ‬17‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬تمركز‭ ‬العسكريين‭ ‬والأسلحة‭ ‬والمعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية،‭ ‬كما‭ ‬شن‭ ‬ثماني‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬أنظمة‭ ‬الصواريخ‭ ‬المضادة‭ ‬للطائرات‭ ‬الروسية‭ ‬خلال‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬الماضية‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أصدرته‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬في‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ (‬فيسبوك‭) ‬وأوردته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الوطنية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬‮«‬يوكرينفورم‮»‬‭ ‬أمس‭. ‬

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‬وقال‭ ‬البيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوكرانية‭ ‬تواصل‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬وجنوب‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬هجومية‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬ميليتوبول‭ ‬واتجاه‭ ‬باخموت،‭ ‬وتدمير‭ ‬العدو،‭ ‬وتحرير‭ ‬الأراضي‭ ‬المحتلة‭ ‬مؤقتا‭ ‬خطوة‭ ‬بخطوة‮»‬‭.‬