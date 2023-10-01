أوكرانيا تتواصل مع أمريكا لضمان المساعدات بعد اتفاق الكونجرس

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- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
كييف، واشنطن (وكالات الأنباء): أعلنت أوكرانيا أمس الأحد أنها تتواصل مع مسؤولين في الولايات المتحدة لضمان حصولها على مساعدات جديدة في أعقاب توصل الكونجرس إلى اتفاق تمويل للحكومة يحول دون إغلاق المؤسسات الفدرالية، حذفت منه بنود دعم كييف.
وتبنى مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيان مساء أمس السبت إجراء طارئا يتيح مواصلة تمويل الإدارة الفدرالية موقتا مدة 45 يوما. ويتعين على المشرعين الآن النظر في مشروع قانون منفصل يتعلق بـ 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا والتي أراد الرئيس جو بايدن إدراجها في الميزانية. وأتى تجميد المساعدات لأوكرانيا في الإنفاق الأمريكي بضغط من الجناح اليميني المتطرف في الحزب الجمهوري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولنكو أمس الأحد إن «الحكومة الأوكرانية تعمل الآن بفعالية مع شركائها الأمريكيين لضمان أن يشمل القرار الجديد بشأن الميزانية الأمريكية الذي سيتم صوغه خلال الأيام الـ45 المقبلة، موارد جديدة لدعم أوكرانيا». وأشار إلى أن «الوضع بشأن الميزانية الموقتة للولايات المتحدة لن يوقف تدفق المساعدات التي سبق إعلانها».
وتعول كييف بشكل أساسي على المساعدات الغربية لمواجهة الغزو الروسي الذي بدأ في فبراير 2022. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول التي تقدم مساعدات لأوكرانيا مع دعم عسكري تجاوزت قيمته 40 مليار دولار.
إلا أن دعم أوكرانيا بات موضع انقسام سياسي داخلي في الولايات المتحدة بين إدارة بايدن الديموقراطية والحزب الجمهوري، لاسيما مع تحضر البلاد لأجواء الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.
ميدانيا، قالت السلطات الأوكرانية أمس إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح في هجمات روسية على أجزاء مختلفة من أوكرانيا خلال الليل. وقال المتحدث العسكري إن الهجمات الجوية أدت أيضا إلى انقطاع جزئي للكهرباء في المنطقة المحيطة بمدينة خيرسون.
وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أن روسيا أطلقت ما مجموعه 30 طائرة مسيرة من طراز «كاميكازي» خلال الليل، وأنه تم إسقاط ست عشرة منها. كما أصابت الصواريخ الروسية مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا. وقالت السلطات المحلية إن حجم الأضرار لا يزال قيد التقييم.
وفي موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة كراسنودار الروسية.
وقالت كييف إن سلاح الجو الأوكراني شن 17 هجوما على مناطق تمركز العسكريين والأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، كما شن ثماني هجمات على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم» أمس.
وقال البيان إن «قوات الدفاع الأوكرانية تواصل الدفاع في شرق وجنوب أوكرانيا، وتنفيذ عمليات هجومية في اتجاه ميليتوبول واتجاه باخموت، وتدمير العدو، وتحرير الأراضي المحتلة مؤقتا خطوة بخطوة».
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