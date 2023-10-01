كلوب: حكام الدوري الإنجليزي يتعرضون لضغوط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تساءل‭ ‬الألماني‭ ‬يورجن‭ ‬كلوب،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬ليفربول،‭ ‬عن‭ ‬الضغوط‭ ‬التي‭ ‬تمارس‭ ‬على‭ ‬حكام‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعدما‭ ‬تعهدت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬بالتحقيق‭ ‬بشأن‭ ‬الخطأ‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق‭ ‬ضد‭ ‬توتنهام‭ ‬هوتسبير‭.‬

وشهدت‭ ‬مباراة‭ ‬توتنهام‭ ‬وليفربول،‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬للمسابقة،‭ ‬إلغاء‭ ‬حكم‭ ‬المباراة‭ ‬هدفا‭ ‬أحرزه‭ ‬الفريق‭ ‬الأحمر‭ ‬بواسطة‭ ‬لويس‭ ‬دياز،‭ ‬بداعي‭ ‬وقوعه‭ ‬في‭ ‬مصيدة‭ ‬التسلل،‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬للمباراة،‭ ‬حينما‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬التعادل‭ ‬بدون‭ ‬أهداف‭.‬

وبدا‭ ‬أن‭ ‬دياز‭ ‬وضع‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬34،‭ ‬عندما‭ ‬تسلم‭ ‬تمريرة‭ ‬بينية‭ ‬من‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح،‭ ‬ليضع‭ ‬الكرة‭ ‬داخل‭ ‬الشباك،‭ ‬لكن‭ ‬الحكم‭ ‬المساعد‭ ‬رفع‭ ‬رايته‭ ‬على‭ ‬الفور،‭ ‬مشيرا‭ ‬لوقوع‭ ‬اللاعب‭ ‬الكولومبي‭ ‬في‭ ‬مصيدة‭ ‬التسلل،‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬بفوز‭ ‬توتنهام‭ ‬2‭/‬1‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭.‬

وتمت‭ ‬مراجعة‭ ‬اللعبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقنية‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ (‬فار‭) ‬بواسطة‭ ‬دارين‭ ‬إنجلاند،‭ ‬وأعلنت‭ ‬الشاشات‭ ‬داخل‭ ‬ملعب‭ ‬المباراة‭ ‬عن‭ ‬إجراء‭ ‬تلك‭ ‬المراجعة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬استؤنف‭ ‬اللعب‭ ‬فيه‭ ‬سريعا‭.‬

واتفق‭ ‬إنجلاند‭ ‬مع‭ ‬قرار‭ ‬الحكم‭ ‬باحتساب‭ ‬اللعبة‭ ‬تسللا‭ ‬على‭ ‬دياز،‭ ‬بينما‭ ‬أثبتت‭ ‬الإعادة‭ ‬التلفزيونية‭ ‬صحة‭ ‬موقف‭ ‬لاعب‭ ‬ليفربول‭ ‬وعدم‭ ‬وقوعه‭ ‬في‭ ‬مصيدة‭ ‬التسلل‭.‬

واعترفت‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بحدوث‭ ‬‮«‬خطأ‭ ‬بشري‭ ‬كبير‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬تقنية‭ ‬فار‭ ‬‮«‬فشلت‭ ‬في‭ ‬التدخل‮»‬‭ ‬لمنع‭ ‬الخطأ‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬تقنية‭ ‬فار‭ ‬رسمت‭ ‬الخطوط‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬تسلل‭ ‬وجرت‭ ‬العملية‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭.‬

ولكن،‭ ‬فيما‭ ‬وصفته‭ ‬المصادر‭ ‬بأنه‭ ‬هفوة‭ ‬مؤقتة‭ ‬في‭ ‬التركيز،‭ ‬اتخذ‭ ‬إنجلاند‭ ‬قرارا‭ ‬خاطئا‭ ‬بتأكيده‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬قرار‭ ‬حكم‭ ‬اللقاء،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬التدخل‭ ‬وإثبات‭ ‬صحة‭ ‬موقف‭ ‬دياز‭.‬

وأنهى‭ ‬ليفربول‭ ‬المباراة‭ ‬بتسعة‭ ‬لاعبين،‭ ‬وتضاعفت‭ ‬معاناته‭ ‬في‭ ‬اللقاء،‭ ‬بعدما‭ ‬تلقى‭ ‬هدفا‭ ‬عكسيا‭ ‬بواسطة‭ ‬مدافعه‭ ‬الكاميروني‭ ‬جويل‭ ‬ماتيب‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للمباراة،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬المناقشات‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬اللقاء‭ ‬كانت‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬الخطأ‭ ‬الفادح‭ ‬التي‭ ‬ارتكبه‭ ‬حكم‭ ‬المباراة‭ ‬وتقنية‭ ‬فار‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

ورد‭ ‬كلوب‭ ‬على‭ ‬بيان‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يجدي‭ ‬الآن؟‭ ‬لقد‭ ‬حدث‭ ‬نفس‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وولفرهامبتون،‭ ‬هل‭ ‬حصل‭ ‬وولفرهامبتون‭ ‬على‭ ‬النقاط؟،‭ ‬الإجابة‭ ‬هي‭ ‬لا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬كلوب‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬مقابل‭ ‬ذلك،‭ ‬لذا‭ ‬فالاعتراف‭ ‬بالخطأ‭ ‬لن‭ ‬يجدي‭. ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يتوقع‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬صائبة‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬ولكننا‭ ‬جميعا‭ ‬اعتقدنا‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬تقنية‭ ‬فار‭ ‬فإنها‭ ‬قد‭ ‬تجعل‭ ‬الأمور‭ ‬أسهل‮»‬‭.‬

وتساءل‭ ‬كلوب‭: ‬‮«‬هل‭ ‬يتعرض‭ ‬الحكام‭ ‬لضغوط‭ ‬كبيرة‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الحد؟‭ ‬اليوم‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة،‭ ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬إن‭ ‬إلغاء‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭. ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬زخم‭ ‬المباراة،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الحال‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬بداية‭ ‬مثيرة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬توتنهام‭ ‬هوتسبر،‭ ‬اضطر‭ ‬ليفربول‭ ‬للعب‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬26‭ ‬عقب‭ ‬طرد‭ ‬كورتيس‭ ‬جونز‭ ‬بعد‭ ‬مراجعة‭ ‬تقنية‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ (‬فار‭).‬

وتدخل‭ ‬جونز‭ ‬بشكل‭ ‬عنيف‭ ‬على‭ ‬إيف‭ ‬بيسوما،‭ ‬لاعب‭ ‬توتنهام،‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬مشتركة‭ ‬بينهما،‭ ‬ليتلقى‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬إنذارا‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬المباراة‭ ‬سيمون‭ ‬هوبر،‭ ‬الذي‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬ألغاه‭ ‬وأشهر‭ ‬في‭ ‬وجهه‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬بعد‭ ‬تدخل‭ ‬فار‭.‬

وتمكن‭ ‬دياز‭ ‬من‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬عقب‭ ‬واقعة‭ ‬الطرد‭ ‬بست‭ ‬دقائق،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬إلغاء‭ ‬الهدف‭ ‬تقدم‭ ‬توتنهام‭ ‬بهدف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬36‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬قائده‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬سون‭ ‬هيونج‭ ‬مين‭.‬

ورغم‭ ‬النقص‭ ‬العددي،‭ ‬أدرك‭ ‬الهولندي‭ ‬كودي‭ ‬جاكبو‭ ‬التعادل‭ ‬لليفربول‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬مباشرة،‭ ‬لكن‭ ‬مشاكل‭ ‬كلوب‭ ‬تفاقمت‭ ‬عندما‭ ‬تم‭ ‬طرد‭ ‬البرتغالي‭ ‬ديوجو‭ ‬جوتا‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لحصوله‭ ‬على‭ ‬الإنذار‭ ‬الثاني‭.‬

وبقي‭ ‬ليفربول‭ ‬يقاوم‭ ‬هجمات‭ ‬توتنهام‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬21‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬بتسعة‭ ‬لاعبين،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنهار‭ ‬مقاومته‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬عندما‭ ‬قام‭ ‬ماتيب‭ ‬بتحويل‭ ‬إحدى‭ ‬التمريرات‭ ‬العرضية‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ ‬بالخطأ‭.‬

أكد‭ ‬كلوب‭ ‬‮«‬أخبرت‭ ‬اللاعبين‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬أنني‭ ‬فخور‭ ‬للغاية،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬10‭ ‬لاعبين،‭ ‬لقد‭ ‬كانوا‭ ‬جيدين‭ ‬حقا‭. ‬لقد‭ ‬فعلوا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬ضروري،‭ ‬وفوق‭ ‬ذلك‭ ‬كنا‭ ‬شجعانا‮»‬‭.‬