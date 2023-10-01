ضمن بطولة العالم للدراجات الناريةتتويج مارتن بطلا لجائزة اليابان الكبرى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن المنظمون فوز خورخي مارتن سائق براماك ريسنغ بجائزة اليابان الكبرى، ضمن بطولة العالم للدراجات النارية، بعدما توقف السباق بسبب هطول الأمطار.
وبحسب «رويترز»، كان مارتن في الصدارة متفوقاً على فرنسيسكو بانيايا متسابق دوكاتي ومتصدر الترتيب العام، الذي جاء في المركز الثاني، ومارك ماركيز متسابق هوندا في المركز الثالث.
وحاول منظمو السباق استئنافه، لكنهم رفعوا الأعلام الحمراء من جديد خلال لفة الإحماء ليتقرر منح المتسابقين النقاط كاملة، بعدما قطعوا نصف مسافة السباق. وبهذه النتيجة، يحتفظ بانيايا بصدارة الترتيب العام، لكن مارتن قلص الفارق الذي يفصله خلف المتسابق الإيطالي إلى 3 نقاط.
وقال مارتن في مقابلة بعد السباق: «كنت ملتزماً بتحقيق نتيجة رائعة. حدت عن المسار (في البداية) لكن بعدها بدأت في ارتقاء المراكز. كنت بحالة جيدة وتمكنت من تخطي كثير من المتسابقين. لحسن الحظ الجميع بخير، لكن الاستمرار في السباق كان خطيراً جداً». وهطلت الأمطار مع بداية السباق. ورفع المنظمون الأعلام البيضاء إيذاناً للفرق باستبدال الدراجات النارية، وهو ما قام به الجميع باستثناء ياماها. لكن دراجتي ياماها وصلتا في نهاية المطاف مع تدهور الظروف والفوضى التي أعقبت ذلك، ما سمح لماركيز سائق هوندا والفائز بسباق اليابان 5 مرات، بالتقدم إلى المركز الثاني خلف أليكس اسبارغارو متسابق أبريليا، بينما جاء بانيايا في المركز الثالث.
وبمجرد أن اعتاد السائقون على الحلبة المبتلة، تراجع ماركيز وتقدم مارتن وبانيايا إلى المركزين الأول والثاني. وبعد الخطأ المبكر، انتفض مارتن وتخطى بانيايا واسبارغارو في اللفة نفسها، قبل أن يبتعد بالصدارة، بينما تعافى ماركو بيزيتشي أحد المنافسين على اللقب من بداية متعثرة ليصعد للمركز الثالث. وتحسن أداء ماركيز مع سوء الظروف وتمكن من تخطي بيزيتشي متسابق «في آر 46». لكن يوهان زاركو زميل مارتن في الفريق سقط أرضاً قبل أن يرفع المنظمون العلم الأحمر.
وقال ماركيز بعد ظهوره الأول على منصة التتويج هذا الموسم: «استمتعت بالسباق، كنت هادئاً في البداية لأتأقلم مع الإطارات، كانت جافة في البداية». وأضاف: «عندما رأيت المياه على الحلبة، شرعت في الهجوم وزدت من سرعتي تدريجياً. كانت الفرصة كبيرة للفوز، لكن كانت هناك كمية كبيرة من المياه على الحلبة وكان هناك برق».
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