ضمن بطولة العالم للدراجات الناريةتتويج مارتن بطلا لجائزة اليابان الكبرى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬المنظمون‭ ‬فوز‭ ‬خورخي‭ ‬مارتن‭ ‬سائق‭ ‬براماك‭ ‬ريسنغ‭ ‬بجائزة‭ ‬اليابان‭ ‬الكبرى،‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬بعدما‭ ‬توقف‭ ‬السباق‭ ‬بسبب‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭.‬

وبحسب‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬،‭ ‬كان‭ ‬مارتن‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬متفوقاً‭ ‬على‭ ‬فرنسيسكو‭ ‬بانيايا‭ ‬متسابق‭ ‬دوكاتي‭ ‬ومتصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬ومارك‭ ‬ماركيز‭ ‬متسابق‭ ‬هوندا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وحاول‭ ‬منظمو‭ ‬السباق‭ ‬استئنافه،‭ ‬لكنهم‭ ‬رفعوا‭ ‬الأعلام‭ ‬الحمراء‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬خلال‭ ‬لفة‭ ‬الإحماء‭ ‬ليتقرر‭ ‬منح‭ ‬المتسابقين‭ ‬النقاط‭ ‬كاملة،‭ ‬بعدما‭ ‬قطعوا‭ ‬نصف‭ ‬مسافة‭ ‬السباق‭. ‬وبهذه‭ ‬النتيجة،‭ ‬يحتفظ‭ ‬بانيايا‭ ‬بصدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬لكن‭ ‬مارتن‭ ‬قلص‭ ‬الفارق‭ ‬الذي‭ ‬يفصله‭ ‬خلف‭ ‬المتسابق‭ ‬الإيطالي‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬نقاط‭.‬

وقال‭ ‬مارتن‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬بعد‭ ‬السباق‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬ملتزماً‭ ‬بتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬رائعة‭. ‬حدت‭ ‬عن‭ ‬المسار‭ (‬في‭ ‬البداية‭) ‬لكن‭ ‬بعدها‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬ارتقاء‭ ‬المراكز‭. ‬كنت‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬تخطي‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المتسابقين‭. ‬لحسن‭ ‬الحظ‭ ‬الجميع‭ ‬بخير،‭ ‬لكن‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬كان‭ ‬خطيراً‭ ‬جداً‮»‬‭. ‬وهطلت‭ ‬الأمطار‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬السباق‭. ‬ورفع‭ ‬المنظمون‭ ‬الأعلام‭ ‬البيضاء‭ ‬إيذاناً‭ ‬للفرق‭ ‬باستبدال‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬الجميع‭ ‬باستثناء‭ ‬ياماها‭. ‬لكن‭ ‬دراجتي‭ ‬ياماها‭ ‬وصلتا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬مع‭ ‬تدهور‭ ‬الظروف‭ ‬والفوضى‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬ذلك،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬لماركيز‭ ‬سائق‭ ‬هوندا‭ ‬والفائز‭ ‬بسباق‭ ‬اليابان‭ ‬5‭ ‬مرات،‭ ‬بالتقدم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬خلف‭ ‬أليكس‭ ‬اسبارغارو‭ ‬متسابق‭ ‬أبريليا،‭ ‬بينما‭ ‬جاء‭ ‬بانيايا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وبمجرد‭ ‬أن‭ ‬اعتاد‭ ‬السائقون‭ ‬على‭ ‬الحلبة‭ ‬المبتلة،‭ ‬تراجع‭ ‬ماركيز‭ ‬وتقدم‭ ‬مارتن‭ ‬وبانيايا‭ ‬إلى‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭. ‬وبعد‭ ‬الخطأ‭ ‬المبكر،‭ ‬انتفض‭ ‬مارتن‭ ‬وتخطى‭ ‬بانيايا‭ ‬واسبارغارو‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬نفسها،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يبتعد‭ ‬بالصدارة،‭ ‬بينما‭ ‬تعافى‭ ‬ماركو‭ ‬بيزيتشي‭ ‬أحد‭ ‬المنافسين‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬متعثرة‭ ‬ليصعد‭ ‬للمركز‭ ‬الثالث‭. ‬وتحسن‭ ‬أداء‭ ‬ماركيز‭ ‬مع‭ ‬سوء‭ ‬الظروف‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬تخطي‭ ‬بيزيتشي‭ ‬متسابق‭ ‬‮«‬في‭ ‬آر‭ ‬46‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬يوهان‭ ‬زاركو‭ ‬زميل‭ ‬مارتن‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬سقط‭ ‬أرضاً‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرفع‭ ‬المنظمون‭ ‬العلم‭ ‬الأحمر‭.‬

وقال‭ ‬ماركيز‭ ‬بعد‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭: ‬‮«‬استمتعت‭ ‬بالسباق،‭ ‬كنت‭ ‬هادئاً‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬لأتأقلم‭ ‬مع‭ ‬الإطارات،‭ ‬كانت‭ ‬جافة‭ ‬في‭ ‬البداية‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬رأيت‭ ‬المياه‭ ‬على‭ ‬الحلبة،‭ ‬شرعت‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬وزدت‭ ‬من‭ ‬سرعتي‭ ‬تدريجياً‭. ‬كانت‭ ‬الفرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬للفوز،‭ ‬لكن‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬على‭ ‬الحلبة‭ ‬وكان‭ ‬هناك‭ ‬برق‮»‬‭.‬