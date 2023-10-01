ألكاراس وسابالينكا يفوزان بسهولة في بكين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بكين‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬والبيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬فوزاً‭ ‬سهلاً‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬بكين‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ ‬المصنفة‭ ‬بين‭ ‬دورات‭ ‬الـ500‭ ‬عند‭ ‬الرجال‭ ‬والألف‭ ‬عند‭ ‬السيدات‭.‬

وبعدما‭ ‬عانى‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬ضد‭ ‬الألماني‭ ‬يانيك‭ ‬هانفمان‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬اختبار‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬خسارته‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة،‭ ‬آخر‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬أمام‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف،‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬ألكاراس‭ ‬صعوبة‭ ‬تذكر‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬الأحد‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬الإيطالي‭ ‬لورنتسو‭ ‬موزيتي‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و21‭ ‬دقيقة‭.‬

وقال‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬والثاني‭ ‬عالمياً‭ ‬‮«‬شعوري‭ ‬رائع‭. ‬كان‭ ‬أداءً‭ ‬جيداً‭ ‬ضد‭ ‬منافس‭ ‬صعب‭ ‬حقاً‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬لعبت‭ ‬بمستوى‭ ‬مرتفع‭ ‬طيلة‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

وسيكون‭ ‬الاختبار‭ ‬التالي‭ ‬للإسباني‭ ‬صعباً‭ ‬إذ‭ ‬يصطدم‭ ‬بالنروجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬المصنف‭ ‬تاسعاً‭ ‬عالمياً‭ ‬وسابعاً‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬والذي‭ ‬عانى‭ ‬لتخطي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬توماس‭ ‬إتشيفيري‭ ‬1‭-‬6‭ ‬و7‭-‬5‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬9-7‭) ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬استغرقت‭ ‬قرابة‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭.‬

وانتهى‭ ‬مشوار‭ ‬الدنماركي‭ ‬هولغر‭ ‬رونه‭ ‬الثالث‭ ‬عند‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬البلغاري‭ ‬غريغور‭ ‬ديميتروف‭ ‬3‭-‬6‭ ‬و5‭-‬7،‭ ‬فيما‭ ‬تأهل‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬السادس‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الياباني‭ ‬يوشيهيتو‭ ‬نيشيوكا‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬0‭.‬

وعند‭ ‬السيدات،‭ ‬سحقت‭ ‬سابالينكا،‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالمياً،‭ ‬الأميركية‭ ‬صوفيا‭ ‬كينن‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬وبلغت‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭.‬

وأمطرت‭ ‬سابالينكا‭ ‬منافستها‭ ‬بوابل‭ ‬من‭ ‬الإرسالات‭ ‬الساحقة‭ ‬والضربات‭ ‬القوية‭ ‬لتفوز‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬23‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭.‬

وكسرت‭ ‬البيلاروسية،‭ ‬البالغة‭ ‬25‭ ‬عاماً،‭ ‬إرسال‭ ‬كينن‭ ‬مرتين‭ ‬إضافيتين‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حيث‭ ‬فشلت‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تضع‭ ‬رباطاً‭ ‬على‭ ‬فخذها‭ ‬الأيسر‭ ‬في‭ ‬الرد‭.‬

واختتمت‭ ‬سابالينكا‭ ‬المباراة‭ ‬بإرسال‭ ‬قوي‭ ‬لم‭ ‬تقو‭ ‬الأميركية‭ ‬على‭ ‬رده،‭ ‬لتضرب‭ ‬موعداً‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬البريطانية‭ ‬كايتي‭ ‬بولتر‭.‬

قالت‭ ‬سابالينكا‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬بصراحة،‭ ‬لم‭ ‬أتوقع‭ ‬أن‭ ‬ألعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬على‭ ‬إرسالي،‭ ‬خصوصا‭ ‬أنني‭ ‬لم‭ ‬أنجح‭ ‬بذلك‭ ‬خلال‭ ‬التمارين‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬لكنني‭ ‬شعرت‭ ‬بسعادة‭ ‬غامرة‭ ‬لأنني‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬الإرسال‭ ‬بهذا‭ ‬المستوى‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬ساعدني‭ ‬كثيرا‮»‬‭.‬

وأردفت‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬كان‭ ‬مفتاح‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وتشارك‭ ‬اللاعبات‭ ‬الثماني‭ ‬الأوليات‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬لدورة‭ ‬بكين،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالمياً،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬طوكيو‭ ‬اليابانية،‭ ‬مع‭ ‬الإسبانية‭ ‬سارة‭ ‬سوريبيس‭ ‬تورمو‭.‬

وتقام‭ ‬دورة‭ ‬بكين‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنهت‭ ‬البلاد‭ ‬سياساتها‭ ‬الانعزالية‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭. ‬وتقام‭ ‬بطولة‭ ‬السيدات‭ ‬أيضا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬قررت‭ ‬الهيئة‭ ‬الحاكمة‭ ‬للعبة‭ ‬إنهاء‭ ‬مقاطعة‭ ‬الصين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬قضية‭ ‬اللاعبة‭ ‬الصينية‭ ‬بينغ‭ ‬شواي،‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالمياً‭ ‬سابقاً‭ ‬في‭ ‬الزوجي،‭ ‬التي‭ ‬وجهت‭ ‬اتهامات‭ ‬بالاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬ضد‭ ‬مسؤول‭ ‬حكومي‭ ‬كبير‭.‬