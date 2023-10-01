كودرميتوفا تتوج باللقب على حساب بيغولا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

طوكيو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬تابعت‭ ‬الروسية‭ ‬فيرونيكا‭ ‬كودرميتوفا‭ ‬تألقها‭ ‬راهناً‭ ‬وأحرزت‭ ‬لقب‭ ‬دورة‭ ‬طوكيو‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ (‬500‭)‬،‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬الأمريكية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا،‭ ‬الرابعة‭ ‬عالمياً،‭ ‬7-5‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و24‭ ‬دقيقة‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭.‬

وقالت‭ ‬كودرميتوفا‭ ‬المصنفة‭ ‬19‭ ‬عالميا‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬مباراة‭ ‬نهائية‭ ‬صعبة‭.. ‬أحتاج‭ ‬للصراع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬كل‭ ‬كرة‭ ‬واليوم‭ ‬سارت‭ ‬الأمور‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‮«‬‭.‬

وتابعت‭ ‬اللاعبة‭ ‬البالغة‭ ‬26‭ ‬عاماً‭ ‬والتي‭ ‬فازت‭ ‬بأول‭ ‬لقب‭ ‬فردي‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬‮«‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬آيه‮»‬‭ ‬للاعبات‭ ‬المحترفات‭ ‬في‭ ‬تشارلستون‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيدة‭ ‬لأنني‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بلقبي‭ ‬الثاني‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬بيغولا‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬مدريد‭ ‬الإسبانية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬‮«‬لعبت‭ ‬اليوم‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬مما‭ ‬كنت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬مدريد‮»‬،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬بيغولا‭ ‬‮«‬تقاتل‭ ‬دائما‭ ‬وتلعب‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭. ‬لعبت‭ ‬اليوم‭ ‬بأسلوبي‭ ‬ونفذت‭ ‬خطتي‮»‬‭ ‬للعب‭ ‬بقوة‭.‬

وعانت‭ ‬كودرميتوفا‭ ‬لبلوغ‭ ‬النهائي‭ ‬حيث‭ ‬احتاجت‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬و25‭ ‬دقيقة‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬مواطنتها‭ ‬أناستازيا‭ ‬بافليوتشنكوفا‭ ‬7‭-‬6‭ (‬8-6‭) ‬و6‭-‬7‭ (‬2-7‭) ‬و6‭-‬3‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬حققت‭ ‬مفاجأة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬حاملة‭ ‬أربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬غراندسلام،‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬كانت‭ ‬بيغولا‭ ‬تسعى‭ ‬للظفر‭ ‬بلقبها‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬تتويجها‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬مونتريال‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وقالت‭ ‬الأميركية‭ ‬إن‭ ‬كودرميتوفا‭ ‬‮«‬وضعت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬عليّ‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬الأمر‭ ‬صعبا‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮»‬لحسن‭ ‬الحظ‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬لكني‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬كنت‭ ‬أوجه‭ ‬ضربات‭ ‬الإرسال‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬الكفاية‭.. ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬لاعبة‭ ‬أفضل‭ ‬اليوم‮«‬‭.‬

ودخلت‭ ‬بيغولا‭ (‬29‭ ‬عاما‭) ‬بطولة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬الأميركية‭ ‬وهي‭ ‬تحلم‭ ‬بأول‭ ‬لقب‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬لكن‭ ‬مغامرتها‭ ‬توقفت‭ ‬فجأة‭ ‬بخسارتها‭ ‬أمام‭ ‬مواطنتها‭ ‬وصديقتها‭ ‬المقربة‭ ‬ماديسون‭ ‬كيز‭ ‬في‭ ‬61‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭.‬