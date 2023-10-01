كودرميتوفا تتوج باللقب على حساب بيغولا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
طوكيو (أ ف ب) :تابعت الروسية فيرونيكا كودرميتوفا تألقها راهناً وأحرزت لقب دورة طوكيو لكرة المضرب (500)، بفوزها على الأمريكية جيسيكا بيغولا، الرابعة عالمياً، 7-5 و6-1 في ساعة و24 دقيقة يوم أمس.
وقالت كودرميتوفا المصنفة 19 عالميا: «كنت أعلم أنها ستكون مباراة نهائية صعبة.. أحتاج للصراع من أجل كل كرة واليوم سارت الأمور بشكل جيد«.
وتابعت اللاعبة البالغة 26 عاماً والتي فازت بأول لقب فردي لها في بطولات «دبليو تي آيه» للاعبات المحترفات في تشارلستون عام 2021 «أنا سعيدة لأنني تمكنت من الفوز بلقبي الثاني».
وأضافت بعدما كان سبق لها أن تغلبت على بيغولا في ثلاث مجموعات في دورة مدريد الإسبانية هذا العام «لعبت اليوم بشكل أفضل مما كنت عليه في مدريد»، مشددة على أن بيغولا «تقاتل دائما وتلعب بقوة في كل مباراة. لعبت اليوم بأسلوبي ونفذت خطتي» للعب بقوة.
وعانت كودرميتوفا لبلوغ النهائي حيث احتاجت إلى ثلاث ساعات و25 دقيقة للفوز على مواطنتها أناستازيا بافليوتشنكوفا 7-6 (8-6) و6-7 (2-7) و6-3 في الدور نصف النهائي السبت، في حين كانت قد حققت مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على البولندية إيغا شفيونتيك، حاملة أربعة ألقاب في بطولات غراندسلام، في ربع النهائي.
في المقابل، كانت بيغولا تسعى للظفر بلقبها الثاني هذا العام بعد تتويجها في دورة مونتريال الشهر الماضي.
وقالت الأميركية إن كودرميتوفا «وضعت الكثير من الضغط عليّ في البداية، ما جعل الأمر صعبا للغاية».
وتابعت »لحسن الحظ تمكنت من العودة في المجموعة الأولى لكني لا أعتقد أنني كنت أوجه ضربات الإرسال بشكل جيد بما فيه الكفاية.. لقد كانت لاعبة أفضل اليوم«.
ودخلت بيغولا (29 عاما) بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية وهي تحلم بأول لقب لها على الإطلاق في البطولات الأربع الكبرى، لكن مغامرتها توقفت فجأة بخسارتها أمام مواطنتها وصديقتها المقربة ماديسون كيز في 61 دقيقة فقط.
MENAFN01102023000055011008ID1107172361
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.