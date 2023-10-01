مطرقة الزنكوي تسيل دماء الحكم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

قال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬حكام‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬تعرض‭ ‬لكسر‭ ‬في‭ ‬الساق‭ ‬ونزيف‭ ‬حاد‭ ‬بعدما‭ ‬اصطدمت‭ ‬به‭ ‬مطرقة‭ ‬طائشة،‭ ‬لكن‭ ‬مؤشراته‭ ‬الحيوية‭ ‬مستقرة‭ ‬حالياً‭.‬

وبحسب‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬،‭ ‬كان‭ ‬الكويتي‭ ‬علي‭ ‬الزنكوي‭ ‬يستعد‭ ‬لتنفيذ‭ ‬إحدى‭ ‬المحاولات‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬منافسات‭ ‬الإطاحة‭ ‬بالمطرقة‭ ‬رجال،‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭ ‬بالمدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬شرق‭ ‬الصين،‭ ‬لكن‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تتجه‭ ‬المطرقة‭ ‬نحو‭ ‬الملعب‭ ‬سارت‭ ‬منخفضة‭ ‬إلى‭ ‬اليمين‭ ‬لتصطدم‭ ‬بساق‭ ‬أحد‭ ‬الحكام‭ ‬الجالسين‭.‬

وهرع‭ ‬الزنكوي‭ ‬باتجاه‭ ‬الحكم‭ ‬هوانغ‭ ‬تشين‭ ‬هوا‭ ‬البالغ‭ ‬عمره‭ ‬62‭ ‬عاماً‭ ‬والذي‭ ‬تدفقت‭ ‬الدماء‭ ‬من‭ ‬ساقه‭ ‬اليمنى‭.‬

وفي‭ ‬غضون‭ ‬ثوانٍ،‭ ‬استخدم‭ ‬الزنكوي‭ ‬يديه‭ ‬الضخمتين‭ ‬وقوته‭ ‬لارتجال‭ ‬عاصبة‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لوقف‭ ‬النزيف‭. ‬ونقل‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬هوانغ‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬الملعب‭ ‬محمولاً‭ ‬على‭ ‬محفة‭ ‬ثم‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الألعاب‭ ‬تشو‭ ‬ديكينغ‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬الأحد‭: ‬‮«‬حالياً‭ ‬علاماته‭ ‬الحيوية‭ ‬مستقرة‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬شخص‭ ‬الأطباء‭ ‬إصابته‭ ‬بكسر‭ ‬مفتوح‭ ‬في‭ ‬الساق‭ ‬اليمنى‭.‬

بعدها،‭ ‬بدا‭ ‬الزنكوي‭ ‬مرتجفاً‭ ‬وكان‭ ‬يطمئن‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬الحكم،‭ ‬بحسب‭ ‬شاهد‭ ‬عيان‭ ‬من‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭.‬

وفاز‭ ‬الصيني‭ ‬وانغ‭ ‬تشي‭ ‬بالنهائي،‭ ‬وجاء‭ ‬الزنكوي‭ ‬بالمركز‭ ‬الثامن‭ ‬بمسافة‭ ‬67‭.‬57‭ ‬مترا،‭ ‬وهي‭ ‬أفضل‭ ‬محاولاته‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬نفذها‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصيب‭ ‬مطرقته‭ ‬الحكم‭.‬