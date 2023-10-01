مطرقة الزنكوي تسيل دماء الحكم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
قال متحدث باسم دورة الألعاب الآسيوية، إن أحد حكام ألعاب القوى تعرض لكسر في الساق ونزيف حاد بعدما اصطدمت به مطرقة طائشة، لكن مؤشراته الحيوية مستقرة حالياً.
وبحسب «رويترز»، كان الكويتي علي الزنكوي يستعد لتنفيذ إحدى المحاولات في نهائي منافسات الإطاحة بالمطرقة رجال، في الملعب الأولمبي بالمدينة الواقعة شرق الصين، لكن بدلاً من أن تتجه المطرقة نحو الملعب سارت منخفضة إلى اليمين لتصطدم بساق أحد الحكام الجالسين.
وهرع الزنكوي باتجاه الحكم هوانغ تشين هوا البالغ عمره 62 عاماً والذي تدفقت الدماء من ساقه اليمنى.
وفي غضون ثوانٍ، استخدم الزنكوي يديه الضخمتين وقوته لارتجال عاصبة في محاولة لوقف النزيف. ونقل الفريق الطبي هوانغ إلى خارج الملعب محمولاً على محفة ثم إلى المستشفى.
وقال متحدث باسم الألعاب تشو ديكينغ في مؤتمر صحفي الأحد: «حالياً علاماته الحيوية مستقرة» بعدما شخص الأطباء إصابته بكسر مفتوح في الساق اليمنى.
بعدها، بدا الزنكوي مرتجفاً وكان يطمئن على حالة الحكم، بحسب شاهد عيان من «رويترز».
وفاز الصيني وانغ تشي بالنهائي، وجاء الزنكوي بالمركز الثامن بمسافة 67.57 مترا، وهي أفضل محاولاته هذا الموسم، نفذها قبل أن تصيب مطرقته الحكم.
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