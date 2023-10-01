سجلت إنجازا جديدا للفروسية البحرينيةالمهرة كارلاز وي ملك دعيج بن سلمان تحرز المركز الأول على مضمار نيو ماركت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
حققت المهرة كارلاز وي ملك الشيخ دعيج بن سلمان بن مبارك آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل إنجازا مميزا على مضمار نيو ماركت الشهير بتحقيق المركز الأول بجدارة واستحقاق في شوط دبي روكيفلير ستيكس للفئة الثانية برعاية الباسطي للمهرات ذات العامين لمسافة 1400 متر على الأراضي العشبية بعد شوط مليء بالإثارة.
واستطاعت المهرة كارلاز وي خطف الأنظار أثناء السباق بقيادة الفارس المخضرم جيمس دويل والمضمر أيد وسايمون كريستوفر بعد أن قدمت المهرة كارلاز مستويات بارزة وخطفت المركز الأول بجدارة واستحقاق لتتواصل انجازات مملكة البحرين على المضامير البريطانية وتسجيل انجاز جديد يضاف إلى سلسلة الانجازات التي حققتها المشاركات البحرينية في المحافل العالمية.
وأعرب الشيخ دعيج بن سلمان بن مبارك آل خليفة عن بالغ سعادته بتحقيق المهرة كارلاز وي المركز الأول في شوط دبي روكيفلير ستيكس، مشيرا إلى أن هذا الانجاز يؤكد التواجد البحريني القوي في المحافل العالمية وخصوصا أن مضمار نيو ماركت دائما ما يشهد مشاركة عالمية كبيرة ومنافسة قوية على المراكز الأولى.
وأشار إلى أن المهرة كارلاز وي تمتلك امكانيات عالية وينتظرها مستقبل واعد في الاستحقاقات القادمة، متمنيا كل التوفيق للمشاركات البحرينية في المحافل العالمية ومواصلة حصد الانجازات.
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