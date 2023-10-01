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سجلت إنجازا جديدا للفروسية البحرينيةالمهرة كارلاز وي ملك دعيج بن سلمان تحرز المركز الأول على مضمار نيو ماركت

10/1/2023 7:20:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

حققت‭ ‬المهرة‭ ‬كارلاز‭ ‬وي‭ ‬ملك‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬رعاية‭ ‬شؤون‭ ‬الخيل‭ ‬إنجازا‭ ‬مميزا‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬نيو‭ ‬ماركت‭ ‬الشهير‭ ‬بتحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بجدارة‭ ‬واستحقاق‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬دبي‭ ‬روكيفلير‭ ‬ستيكس‭ ‬للفئة‭ ‬الثانية‭ ‬برعاية‭ ‬الباسطي‭ ‬للمهرات‭ ‬ذات‭ ‬العامين‭ ‬لمسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬العشبية‭ ‬بعد‭ ‬شوط‭ ‬مليء‭ ‬بالإثارة‭.‬

واستطاعت‭ ‬المهرة‭ ‬كارلاز‭ ‬وي‭ ‬خطف‭ ‬الأنظار‭ ‬أثناء‭ ‬السباق‭ ‬بقيادة‭ ‬الفارس‭ ‬المخضرم‭ ‬جيمس‭ ‬دويل‭ ‬والمضمر‭ ‬أيد‭ ‬وسايمون‭ ‬كريستوفر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قدمت‭ ‬المهرة‭ ‬كارلاز‭ ‬مستويات‭ ‬بارزة‭ ‬وخطفت‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بجدارة‭ ‬واستحقاق‭ ‬لتتواصل‭ ‬انجازات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المضامير‭ ‬البريطانية‭ ‬وتسجيل‭ ‬انجاز‭ ‬جديد‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬الانجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المشاركات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬العالمية‭.‬

وأعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬سعادته‭ ‬بتحقيق‭ ‬المهرة‭ ‬كارلاز‭ ‬وي‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬دبي‭ ‬روكيفلير‭ ‬ستيكس،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬يؤكد‭ ‬التواجد‭ ‬البحريني‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬العالمية‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬مضمار‭ ‬نيو‭ ‬ماركت‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬يشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬عالمية‭ ‬كبيرة‭ ‬ومنافسة‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المهرة‭ ‬كارلاز‭ ‬وي‭ ‬تمتلك‭ ‬امكانيات‭ ‬عالية‭ ‬وينتظرها‭ ‬مستقبل‭ ‬واعد‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬القادمة،‭ ‬متمنيا‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬للمشاركات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬العالمية‭ ‬ومواصلة‭ ‬حصد‭ ‬الانجازات‭.‬

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