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((نادي راشد)) يشارك في المؤتمر الدولي لأندية سباق الخيل

10/1/2023 7:20:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

يشارك‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬الـ57‭ ‬لأندية‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس‭ ‬بمشاركة‭ ‬أندية‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬العالمية‭ .‬

ويشتمل‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬استعراض‭ ‬ومناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأنشطة‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بدءاً‭ ‬بعرض‭ ‬التقارير‭ ‬الإدارية‭ ‬المالية،‭ ‬بجانب‭ ‬عرض‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬اللجان‭ ‬المختلفة‭ ‬والمتعلقة‭ ‬برعاية‭ ‬وحماية‭ ‬وسلامة‭ ‬الخيل‭ ‬وكذلك‭ ‬رعاية‭ ‬الفرسان،‭ ‬والنظر‭ ‬في‭ ‬اللوائح‭ ‬والقوانين‭ ‬المتعلقة‭ ‬بسباقات‭ ‬الخيل‭ ‬والتعديلات‭ ‬المقترحة،‭ ‬واستعراض‭ ‬أهمية‭ ‬ومستقبل‭ ‬صناعة‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والإعلامية‭ ‬ومناقشة‭ ‬التحديات‭ ‬وتدارس‭ ‬الحلول‭ ‬لمواجهة‭ ‬المشكلات‭ ‬والصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ .‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬لأندية‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل،‭ ‬حضر‭ ‬وفد‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬منافسات‭ ‬سباقات‭ ‬جائزة‭ ‬قوس‭ ‬النصر‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومي‭ ‬السبت‭ ‬والأحد‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬باريس‭ ‬لونشو‭ ‬التاريخي،‭ ‬حيث‭ ‬خصص‭ ‬شوطا‭ ‬السباق‭ ‬للأفرس‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬بمشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬القوية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬جوائزها‭ ‬المالية‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭.‬

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