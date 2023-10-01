((نادي راشد)) يشارك في المؤتمر الدولي لأندية سباق الخيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
يشارك نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في المؤتمر الدولي الـ57 لأندية سباقات الخيل الذي يعقد حالياً في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة أندية سباقات الخيل العالمية .
ويشتمل المؤتمر على العديد من الاجتماعات وورش العمل التي تم خلالها استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بأنشطة رياضة سباق الخيل في جميع أنحاء العالم بدءاً بعرض التقارير الإدارية المالية، بجانب عرض تقارير عن اللجان المختلفة والمتعلقة برعاية وحماية وسلامة الخيل وكذلك رعاية الفرسان، والنظر في اللوائح والقوانين المتعلقة بسباقات الخيل والتعديلات المقترحة، واستعراض أهمية ومستقبل صناعة رياضة سباق الخيل في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية ومناقشة التحديات وتدارس الحلول لمواجهة المشكلات والصعوبات التي تواجهها رياضة سباق الخيل .
وعلى هامش المؤتمر الدولي لأندية سباقات الخيل، حضر وفد نادي راشد للفروسية وسباق الخيل منافسات سباقات جائزة قوس النصر والتي أقيمت على مدار يومي السبت والأحد على مضمار باريس لونشو التاريخي، حيث خصص شوطا السباق للأفرس العربية الأصيلة بمشاركة مجموعة من الجياد القوية من مختلف أنحاء العالم، وبلغ إجمالي جوائزها المالية 5 ملايين يورو.
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