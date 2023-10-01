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رائد محمود يحرز لقب مهرجان هنغاريا الدولي للفروسية

10/1/2023 7:20:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬عبر‭ ‬الفارس‭ ‬رائد‭ ‬محمود‭ ‬بشعار‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬لقب‭ ‬مهرجان‭ ‬هنغاريا‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬هنغاريا‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬رئيسة‭ ‬هنغاريا‭ ‬ووسط‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الفرسان‭.‬

وواصل‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬كتابة‭ ‬التاريخ‭ ‬عبر‭ ‬الانجازات‭ ‬الخارجية‭ ‬المتواصلة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كتب‭ ‬الفارس‭ ‬رائد‭ ‬محمود‭ ‬بشعار‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬جديدة‭ ‬بفوزه‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬رائد‭ ‬محمود‭ ‬استطاع‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬ويتوج‭ ‬بطلا‭ ‬للمهرجان‭.‬

وقدم‭ ‬رائد‭ ‬محمود‭ ‬مستويات‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬مسابقات‭ ‬للفروسية‭ ‬مختلفة‭ ‬للهواة‭ ‬وعروض‭ ‬أكروباتية‭ ‬على‭ ‬ظهور‭ ‬الجياد‭ ‬وسباقات‭ ‬السرعة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬مسافة‭ ‬300‭ ‬متر،‭ ‬حيث‭ ‬يقطع‭ ‬المشاركون‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭ ‬بعد‭ ‬الدوران‭ ‬بالمضمار‭ ‬4‭ ‬مرات‭ ‬ونصف‭ ‬وذلك‭ ‬لمختلف‭ ‬الأعمار‭.‬

وتألق‭ ‬رائد‭ ‬محمود‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬التصفيات‭ ‬الاولية‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الشوط‭ ‬الختامي‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬ومثيرة‭.‬

وأعرب‭ ‬رائد‭ ‬محمود‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬سعادته‭ ‬بتحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التتويج‭ ‬يترجم‭ ‬الدعم‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وحرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كامل‭ ‬الدعم‭ ‬للفريق‭.‬

ويتم‭ ‬اختيار‭ ‬فارس‭ ‬من‭ ‬المتأهلين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬للتنافس‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تألق‭ ‬رائد‭ ‬محمود‭ ‬وإحرازه‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بجدارة‭ ‬واستحقاق‭.‬

وينظم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬مسابقة‭ ‬سرعة‭ ‬دولية‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬دعوتها‭ ‬وتقدم‭ ‬لهم‭ ‬الجياد‭ ‬للمشاركة‭ ‬باستخدام‭ ‬القرعة‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬المضيفة،‭ ‬يتنافسون‭ ‬كل‭ ‬4‭ ‬فرسان‭ ‬يمثلون‭ ‬دولهم‭ ‬بكل‭ ‬مجموعة‭ ‬ويتم‭ ‬اختيار‭ ‬الفائزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬لمنافسة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬فيها‭ ‬4‭ ‬دول‭ ‬متأهلة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬دعوة‭ ‬دول‭ ‬البحرين‭ ‬وإنجلترا‭ ‬وكرواتيا‭ ‬وهولندا‭ ‬وتركيا‭ ‬ومنغوليا‭ ‬وهنغاريا‭ ‬وسويسرا‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬مدير‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬ترأس‭ ‬وفد‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

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