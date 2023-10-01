رائد محمود يحرز لقب مهرجان هنغاريا الدولي للفروسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق الفريق الملكي عبر الفارس رائد محمود بشعار فيكتوريوس لقب مهرجان هنغاريا الدولي للفروسية الذي يقام سنويا في هنغاريا تحت رعاية رئيسة هنغاريا ووسط مشاركة واسعة من الفرسان.
وواصل الفريق الملكي كتابة التاريخ عبر الانجازات الخارجية المتواصلة بعد أن كتب الفارس رائد محمود بشعار فيكتوريوس قصة نجاح جديدة بفوزه بالمركز الأول في المهرجان الذي شهد منافسة قوية إلا أن رائد محمود استطاع أن ينهي السباق في المركز الأول ويتوج بطلا للمهرجان.
وقدم رائد محمود مستويات بارزة في المهرجان الذي يشتمل على مسابقات للفروسية مختلفة للهواة وعروض أكروباتية على ظهور الجياد وسباقات السرعة في ميدان مسافة 300 متر، حيث يقطع المشاركون خط النهاية بعد الدوران بالمضمار 4 مرات ونصف وذلك لمختلف الأعمار.
وتألق رائد محمود منذ انطلاق التصفيات الاولية وصولا إلى الشوط الختامي الذي شهد منافسة قوية ومثيرة.
وأعرب رائد محمود عن بالغ سعادته بتحقيق المركز الأول في البطولة، مشيرا إلى أن هذا التتويج يترجم الدعم والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وحرص سموه على تقديم كامل الدعم للفريق.
ويتم اختيار فارس من المتأهلين من كل مجموعة للتنافس في اليوم الختامي في المسابقات النهائية التي شهدت تألق رائد محمود وإحرازه المركز الأول بجدارة واستحقاق.
وينظم في اليوم الختامي مسابقة سرعة دولية من الدول التي يتم دعوتها وتقدم لهم الجياد للمشاركة باستخدام القرعة من الدولة المضيفة، يتنافسون كل 4 فرسان يمثلون دولهم بكل مجموعة ويتم اختيار الفائزين الأول والثاني لمنافسة في المسابقة الدولية التي تشارك فيها 4 دول متأهلة، حيث تم دعوة دول البحرين وإنجلترا وكرواتيا وهولندا وتركيا ومنغوليا وهنغاريا وسويسرا.
يذكر أن الدكتور خالد أحمد حسن مدير الفريق الملكي ترأس وفد البحرين في البطولة.
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