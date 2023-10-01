منتخب اليد يتأهل لنصف النهائي متصدراً بالفوز على الكويت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تأهل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬آسياد‭ ‬هانغتشو‭ ‬متصدراً‭ ‬للمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بالدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬المنافسات،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬شقيقه‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬بنتيجة‭ ‬34‭/‬25‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬المنتخبين‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬للدورة،‭ ‬وواصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬مواجهة‭ ‬الأمس‭ ‬مبكراً‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متقدماً‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬بواقع‭ ‬21‭/‬11‭.‬

ومع‭ ‬نهاية‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬تحددت‭ ‬مواجهات‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬للدورة‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬يوم‭ ‬غدٍ‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬حيث‭ ‬سيلاقي‭ ‬منتخبنا‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني،‭ ‬فيما‭ ‬سيجمع‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الثاني‭ ‬بين‭ ‬منتخبي‭ ‬قطر‭ ‬والكويت‭.‬

وقدم‭ ‬أحمر‭ ‬اليد‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬عروضه‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬محافظاً‭ ‬على‭ ‬النسق‭ ‬التصاعدي‭ ‬في‭ ‬الأداء،‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬اللقاء‭ ‬بصورة‭ ‬قوية‭ ‬رغم‭ ‬تأخره‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأولى‭ ‬بالنتيجة‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأحمر‭ ‬قلب‭ ‬الأمور‭ ‬سريعاً‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬وأخذ‭ ‬فارق‭ ‬مريح‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الدقائق‭ ‬بفضل‭ ‬القوة‭ ‬الدفاعية‭ ‬وتألق‭ ‬الحارس‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬ومحمد‭ ‬حبيب‭ ‬ناصر‭ ‬اللذين‭ ‬لعبا‭ ‬دوراً‭ ‬هجومياً‭ ‬بارزاً‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬بتكفلهما‭ ‬بتسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬من‭ ‬الاختراقات‭ ‬والتصويب،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬توزع‭ ‬الأداء‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬لتقديم‭ ‬لوحة‭ ‬فنية‭ ‬جماعية‭ ‬بإنهاء‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بفارق‭ ‬10‭ ‬أهداف‭.‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬نجح‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬الفارق‭ ‬بفضل‭ ‬التحولات‭ ‬السريعة‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬إلى‭ ‬الهجوم‭ (‬فاست‭ ‬بريك‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأداء‭ ‬الدفاعي‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬اللاعبون‭ ‬بتطبيق‭ ‬تعليمات‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الآيسلندي‭ ‬آرون‭ ‬كريستيانسون،‭ ‬والذي‭ ‬استغل‭ ‬الفارق‭ ‬الكبير‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬التغييرات‭ ‬لإراحة‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬وفتح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬بقية‭ ‬اللاعبين‭ ‬لأخذ‭ ‬أدوارهم‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬حيث‭ ‬برز‭ ‬محمد‭ ‬حميد‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬زميله‭ ‬علي‭ ‬عيد‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬التي‭ ‬شاركوا‭ ‬فيها‭.‬