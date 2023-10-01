منتخب اليد يتأهل لنصف النهائي متصدراً بالفوز على الكويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تأهل منتخبنا الوطني لكرة اليد للدور نصف النهائي من آسياد هانغتشو متصدراً للمجموعة الأولى بالدور الرئيسي من المنافسات، وذلك بعد فوزه الكبير على شقيقه المنتخب الكويتي بنتيجة 34/25 في اللقاء الذي جمع المنتخبين يوم أمس في ختام منافسات الدور الرئيسي للدورة، وواصل منتخبنا عروضه القوية في الدور الرئيسي ونجح في حسم مواجهة الأمس مبكراً بعد أن أنهى الشوط الأول متقدماً في النتيجة بواقع 21/11.
ومع نهاية جميع المباريات تحددت مواجهات نصف النهائي للدورة والذي يقام يوم غدٍ الثلاثاء، حيث سيلاقي منتخبنا نظيره المنتخب الياباني، فيما سيجمع نصف النهائي الثاني بين منتخبي قطر والكويت.
وقدم أحمر اليد واحدا من أفضل عروضه في الدورة، محافظاً على النسق التصاعدي في الأداء، حيث بدأ اللقاء بصورة قوية رغم تأخره في الدقائق الأولى بالنتيجة بفارق هدفين إلا أن الأحمر قلب الأمور سريعاً ونجح في التقدم وأخذ فارق مريح مع مرور الدقائق بفضل القوة الدفاعية وتألق الحارس محمد عبدالحسين، بالإضافة إلى علي ميرزا ومحمد حبيب ناصر اللذين لعبا دوراً هجومياً بارزاً خلال المباراة بتكفلهما بتسجيل الأهداف من الاختراقات والتصويب، في حين توزع الأداء بين اللاعبين لتقديم لوحة فنية جماعية بإنهاء الشوط الأول بفارق 10 أهداف.
ومنذ بداية الشوط الثاني نجح المنتخب في توسيع الفارق بفضل التحولات السريعة من الدفاع إلى الهجوم (فاست بريك)، إلى جانب الأداء الدفاعي الكبير الذي قام به اللاعبون بتطبيق تعليمات الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الآيسلندي آرون كريستيانسون، والذي استغل الفارق الكبير المسجل في إجراء التغييرات لإراحة بعض اللاعبين وفتح المجال أمام بقية اللاعبين لأخذ أدوارهم في المباراة، حيث برز محمد حميد في المباراة إلى جانب زميله علي عيد في الأوقات التي شاركوا فيها.
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