شهد مباراة منتخب اليد ونظيره الكويتي عيسى بن علي يتوج وينفرد بذهبية 1500 متر سيدات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

توج‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء

نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية

رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بآسياد‭ ‬هانغتشو‭ ‬2022،‭ ‬العداءة‭ ‬وينفرد‭ ‬يافي‭ ‬بذهبية‭ ‬سباق‭ ‬1500‭ ‬متر‭ ‬سيدات‭ ‬بعد‭ ‬احتلالها‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬وإنهائها‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬4‭.‬11‭.‬65‭ ‬دقيقة،‭ ‬رافعة‭ ‬رصيد‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬الذهبيات‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية،‭ ‬بينما‭ ‬حققت‭ ‬زميلتها‭ ‬العداءة‭ ‬مارتا‭ ‬يوتا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬4‭.‬15‭.‬97‭ ‬دقيقة‭.‬

وتابع‭ ‬سمو‭ ‬منافسات‭ ‬سباق‭ ‬1500‭ ‬متر‭ ‬سيدات‭ ‬ومنافسات‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭ ‬لأم‭ ‬الألعاب،‭ ‬بحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬ومدير‭ ‬البعثة‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭.‬

وحرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬الوقوف‭ ‬خلف‭ ‬منتخب‭ ‬المحاربين‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬المهمة‭ ‬أمام‭ ‬شقيقه‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي،‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬أحمر‭ ‬اليد‭ ‬بنتيجة‭ ‬34‭/‬25،‭ ‬حسم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬المنتخب‭ ‬صدارته‭ ‬للمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بالدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬والتأهل‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لمواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭.‬

وشهد‭ ‬المباراة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬اسحاقي‭ ‬ومدير‭ ‬البعثة‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭.‬