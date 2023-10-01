شهد مباراة منتخب اليد ونظيره الكويتي عيسى بن علي يتوج وينفرد بذهبية 1500 متر سيدات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
توج سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء
نائب رئيس اللجنة الأولمبية
رئيس بعثة مملكة البحرين بآسياد هانغتشو 2022، العداءة وينفرد يافي بذهبية سباق 1500 متر سيدات بعد احتلالها المركز الأول وإنهائها السباق بزمن قدره 4.11.65 دقيقة، رافعة رصيد المملكة من الذهبيات إلى 4 ميداليات ذهبية، بينما حققت زميلتها العداءة مارتا يوتا المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن قدره 4.15.97 دقيقة.
وتابع سمو منافسات سباق 1500 متر سيدات ومنافسات الفترة المسائية لأم الألعاب، بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية فارس مصطفى الكوهجي ومدير البعثة أحمد عبدالغفار وعدد من أعضاء الوفد الإداري.
وحرص سموه على الوقوف خلف منتخب المحاربين في مواجهة يوم أمس المهمة أمام شقيقه المنتخب الكويتي، والتي انتهت بفوز أحمر اليد بنتيجة 34/25، حسم من خلالها المنتخب صدارته للمجموعة الأولى بالدور الرئيسي والتأهل للدور نصف النهائي لمواجهة المنتخب الياباني.
وشهد المباراة الأمين العام للجنة الأولمبية فارس مصطفى الكوهجي وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سعادة السيد علي عيسى اسحاقي ومدير البعثة أحمد عبدالغفار وعدد من أعضاء الوفد الإداري.
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