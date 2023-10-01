منتخب السلة يواجه كوريا الجنوبية بهدف التأهل لربع النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
يخوض منتخبنا الوطني لكرة السلة مواجهة مصيرة وحاسمة في مشواره بآسياد هانغتشو، وذلك عندما يلاقي منتخب كوريا الجنوبية في الساعة 8:00 مساءً (3:00 عصراً بتوقيت البحرين)، ضمن مباريات الدور الثاني من المنافسات والمؤهل إلى الدور ربع النهائي، وهو ما يهدف المنتخب إلى تحقيقه بالتواجد بين المنتخبات الثمانية الأفضل في الدورة.
وبعد الانتصار الأخير على المنتخب التايلندي، يدرك المنتخب أهمية مباراة اليوم التي تعد بمثابة مفترق طرق أمام الأحمر السلاوي في مشوارهم، فالفوز يعني مواصلة المنافسة على مركز متقدم، في حين أن الخسارة ستنهي مشوار المنتخب مبكراً بتوديع المنافسات من الدور الثاني.
وتعد المباراة فرصة كبيرة للاعب المنتخب لإظهار قدراتهم ورغبتهم الكبيرة في التنافس بهذه الدورة، حيث عمل الجهاز الفني للمنتخب على تجهيز اللاعبين من خلال التدريب الأخير الذي خاضه المنتخب، بالإضافة إلى الوقوف على نقاط القوة والضعف لدى المنتخب الكوري الذي سبق أن واجه منتخبنا في الفترة الأخيرة، ويعمل الجهاز الفني على وضع الاستراتيجية المناسبة لإيقاف لاعبي المنتخب الكوري والتغلب عليه للصعود لربع النهائي.
من المؤكد أن لاعبي الأحمر السلاوي سيقدمون كل ما لديهم في الملعب، وسيعملون على الاستفادة من عناصر القوة، إلى جانب التنظيم الدفاعي الذي أظهره المنتخب في المواجهة الأخيرة أمام تايلند.
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