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منتخب السلة يواجه كوريا الجنوبية بهدف التأهل لربع النهائي

10/1/2023 7:20:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

يخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬مواجهة‭ ‬مصيرة‭ ‬وحاسمة‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬بآسياد‭ ‬هانغتشو،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يلاقي‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬00‭ ‬مساءً‭ (‬3:00‭ ‬عصراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬والمؤهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يهدف‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقه‭ ‬بالتواجد‭ ‬بين‭ ‬المنتخبات‭ ‬الثمانية‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬الدورة‭.‬

وبعد‭ ‬الانتصار‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬التايلندي،‭ ‬يدرك‭ ‬المنتخب‭ ‬أهمية‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬بمثابة‭ ‬مفترق‭ ‬طرق‭ ‬أمام‭ ‬الأحمر‭ ‬السلاوي‭ ‬في‭ ‬مشوارهم،‭ ‬فالفوز‭ ‬يعني‭ ‬مواصلة‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬متقدم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الخسارة‭ ‬ستنهي‭ ‬مشوار‭ ‬المنتخب‭ ‬مبكراً‭ ‬بتوديع‭ ‬المنافسات‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭.‬

وتعد‭ ‬المباراة‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬للاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬لإظهار‭ ‬قدراتهم‭ ‬ورغبتهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬التنافس‭ ‬بهذه‭ ‬الدورة،‭ ‬حيث‭ ‬عمل‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬على‭ ‬تجهيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬خاضه‭ ‬المنتخب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬لدى‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬واجه‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ويعمل‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المناسبة‭ ‬لإيقاف‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬والتغلب‭ ‬عليه‭ ‬للصعود‭ ‬لربع‭ ‬النهائي‭.‬

من‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬لاعبي‭ ‬الأحمر‭ ‬السلاوي‭ ‬سيقدمون‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬في‭ ‬الملعب،‭ ‬وسيعملون‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬القوة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التنظيم‭ ‬الدفاعي‭ ‬الذي‭ ‬أظهره‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬تايلند‭.‬

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