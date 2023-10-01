عزز صدارة المملكة للدول العربية بأربع ذهبياتذهبية وبرونزية ترفع حصاد البحرين بـ((آسياد هانغتشو))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغتشو - الوفد الإعلامي:
تصوير - علي الحلواجي وأحمد الهدار
عززت مملكة البحرين صدارتها للدول العربية بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية حتى 8 من أكتوبر الجاري، وذلك بعد أن نجحت العداءة وينفرد يافي في تحقيق الميدالية الذهبية في سباق 1500 متر سيدات، بعد ان أنهت السباق في زمن قدره 4.11.65 دقيقة، رافعة حصيلة المملكة إلى 4 ميداليات ذهبية، فيما حصلت اللاعبة مارتا يوتا على الميدالية البرونزية باحتلالها المركز الثالث، لتصل حصيلة المملكة من الميداليات إلى 8 ميداية (4 ذهبيات وفضية و3 برونزيات).
وتوج سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء
نائب رئيس اللجنة الأولمبية
رئيس بعثة مملكة البحرين بآسياد هانغتشو 2022، العداءة وينفرد يافي بالميدالية الذهبية، في حين حصلت اللاعبة الهندية هارميلان على الميدالية الفضية ومارتا يوتا على الميدالية البرونزية.
من جهة أخرى تمكن منتخبنا الوطني لكرة اليد من حسم صدارة المجموعة الأولى بالدور الرئيسي والتأهل كمتصدر للدور نصف النهائي، بعد الفوز على الكويت بنتيجة 34/25 في ختام مباريات الدور الرئيسي من المنافسات، ليؤكد أحمر اليد نواياه الكاملة على الذهاب بعيداً في هذه النسخة والبحث عن التتويج بأول ذهبية في تاريخه بالآسياد.
سلوى واديديونغ تتأهلان لنهائي 200 متر سيدات
تأهلت العداءتان سلوى عيد واديديونغ اوفانيم إلى نهائي سباق 200 متر سيدات، بعد أن احتلت سلوى المركز الأول على مجموعتها في سباق التصفية بزمن قدره 23.74 ثانية، فيما حلت اديديونع في المركز الثاني بمجموعتها بزمن قدره 23.35 ثانية، ويقام سباق الدور النهائي اليوم الإثنين في الساعة 7:45 مساءً (2:45 ظهراً بتوقيت البحرين).
سعيد الخالدي يصل إلى نهائي 200 متر رجال
وصل العداء سعيد الخالدي إلى نهائي منافسات سباق 200 متر رجال، بعد أن نجح في تخطي التصفيتين الأولى والثانية بنجاح، حيث أنهى سباق التصفية الأولى بزمن قدره 21.33 ثانية، فيما نجح في تحقيق زمن قوي في سباق نصف النهائي بإنهاء السباق بزمن 20.61، ليصل إلى النهائي الذي سيقام اليوم في الساعة 7:55 مساءً (2:55 ظهراً بتوقيت البحرين).
عبدالرحمن محمود يكتفي بالمركز الرابع
اكتفى عبدالرحمن محمود بالمركز الرابع في منافست رمي الجلة، بعد أن عجز عن تحقيق أفضل مسافة، حيث سجل محمود مسافة 19.74 وهي أقل من المسافة التي حققها في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بطوكيو عندما حقق مسافة 20.14 والتي كانت كافية لتحقيقه الميدالية الذهبية والتي ذهبت إلى الهندي تاجندربال سينغ الذي سجل مسافة 20.36.
منافسات اليوم
وتتواصل اليوم الإثنين منافسات أم الألعاب بآسياد هانغتشو، حيث تنتظر البحرين مجموعة من النهائيات المهمة، وذلك عندما يقام نهائي الوثب العالي سيدات، الذي تشارك فيه فاطمة مبارك في الساعة 7:10 مساءً (2:10 ظهراً بتوقيت البحرين)، فيما تخوض وينفرد يافي وتجسيت نهائي 3000 متر موانع في الساعة 7:20 مساءً (2:20 ظهراً بتوقيت البحرين)، ويشارك مروان مدني في نهائي مسابقة رمي القرص الذي تنطلق في الساعة 7:40 مساءً (2:40 ظهراً بتوقيت البحرين)، على أن يكون السباق الختامي لليوم الحافل بنهائي التتابع سيدات مسافة 400 متر في الساعة 8:40 مساءً (3:40 عصراً بتوقيت البحرين).
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