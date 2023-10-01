عزز صدارة المملكة للدول العربية بأربع ذهبياتذهبية وبرونزية ترفع حصاد البحرين بـ((آسياد هانغتشو))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغتشو‭ - ‬الوفد‭ ‬الإعلامي‭:‬

تصوير‭ - ‬علي‭ ‬الحلواجي‭ ‬وأحمد‭ ‬الهدار





عززت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬صدارتها‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجحت‭ ‬العداءة‭ ‬وينفرد‭ ‬يافي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬1500‭ ‬متر‭ ‬سيدات،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬أنهت‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قدره‭ ‬4‭.‬11‭.‬65‭ ‬دقيقة،‭ ‬رافعة‭ ‬حصيلة‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية،‭ ‬فيما‭ ‬حصلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬مارتا‭ ‬يوتا‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬باحتلالها‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬لتصل‭ ‬حصيلة‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬ميداية‭ (‬4‭ ‬ذهبيات‭ ‬وفضية‭ ‬و3‭ ‬برونزيات‭).‬

وتوج‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء

نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية

رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بآسياد‭ ‬هانغتشو‭ ‬2022،‭ ‬العداءة‭ ‬وينفرد‭ ‬يافي‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حصلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الهندية‭ ‬هارميلان‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬ومارتا‭ ‬يوتا‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬تمكن‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بالدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬والتأهل‭ ‬كمتصدر‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الكويت‭ ‬بنتيجة‭ ‬34‭/‬25‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬المنافسات،‭ ‬ليؤكد‭ ‬أحمر‭ ‬اليد‭ ‬نواياه‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬الذهاب‭ ‬بعيداً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬التتويج‭ ‬بأول‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بالآسياد‭.‬

سلوى‭ ‬واديديونغ‭ ‬تتأهلان‭ ‬لنهائي‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬سيدات

تأهلت‭ ‬العداءتان‭ ‬سلوى‭ ‬عيد‭ ‬واديديونغ‭ ‬اوفانيم‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬سباق‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬سيدات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬احتلت‭ ‬سلوى‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬مجموعتها‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬التصفية‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬23‭.‬74‭ ‬ثانية،‭ ‬فيما‭ ‬حلت‭ ‬اديديونع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بمجموعتها‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬23‭.‬35‭ ‬ثانية،‭ ‬ويقام‭ ‬سباق‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬45‭ ‬مساءً‭ (‬2:45‭ ‬ظهراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭).‬





سعيد‭ ‬الخالدي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬رجال

وصل‭ ‬العداء‭ ‬سعيد‭ ‬الخالدي‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬منافسات‭ ‬سباق‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬رجال،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تخطي‭ ‬التصفيتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬بنجاح،‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬سباق‭ ‬التصفية‭ ‬الأولى‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬21‭.‬33‭ ‬ثانية،‭ ‬فيما‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬زمن‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بإنهاء‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬20‭.‬61،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬55‭ ‬مساءً‭ (‬2:55‭ ‬ظهراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭).‬





عبدالرحمن‭ ‬محمود‭ ‬يكتفي‭ ‬بالمركز‭ ‬الرابع

اكتفى‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬محمود‭ ‬بالمركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬منافست‭ ‬رمي‭ ‬الجلة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عجز‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬مسافة،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬محمود‭ ‬مسافة‭ ‬19‭.‬74‭ ‬وهي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬المسافة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الأخيرة‭ ‬بطوكيو‭ ‬عندما‭ ‬حقق‭ ‬مسافة‭ ‬20‭.‬14‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬كافية‭ ‬لتحقيقه‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬والتي‭ ‬ذهبت‭ ‬إلى‭ ‬الهندي‭ ‬تاجندربال‭ ‬سينغ‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬مسافة‭ ‬20‭.‬36‭.‬

منافسات‭ ‬اليوم

وتتواصل‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬منافسات‭ ‬أم‭ ‬الألعاب‭ ‬بآسياد‭ ‬هانغتشو،‭ ‬حيث‭ ‬تنتظر‭ ‬البحرين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النهائيات‭ ‬المهمة،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يقام‭ ‬نهائي‭ ‬الوثب‭ ‬العالي‭ ‬سيدات،‭ ‬الذي‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬فاطمة‭ ‬مبارك‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬10‭ ‬مساءً‭ (‬2:10‭ ‬ظهراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬تخوض‭ ‬وينفرد‭ ‬يافي‭ ‬وتجسيت‭ ‬نهائي‭ ‬3000‭ ‬متر‭ ‬موانع‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬20‭ ‬مساءً‭ (‬2:20‭ ‬ظهراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬ويشارك‭ ‬مروان‭ ‬مدني‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬رمي‭ ‬القرص‭ ‬الذي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬40‭ ‬مساءً‭ (‬2:40‭ ‬ظهراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬السباق‭ ‬الختامي‭ ‬لليوم‭ ‬الحافل‭ ‬بنهائي‭ ‬التتابع‭ ‬سيدات‭ ‬مسافة‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬40‭ ‬مساءً‭ (‬3:40‭ ‬عصراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭).‬